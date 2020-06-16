Ядерные технологии помогут выявлять инфекции, похожие на COVID-19

Источник материала: ОНТ

Выявлять и отслеживать инфекции наподобие COVID-19 помогут ядерные технологии. Проект под названием «Зодиак» запустило Международное агентство по атомной энергии.

Его суть в создании глобальной сети национальных диагностических лабораторий, которые будут на связи с регионами и смогут контролировать возникновение таких инфекций. Это позволит ответственным организациям оперативно получать информацию и быстро принимать меры. Для реализации проекта государства, состоящие в МАГАТЭ, смогут получить нужное оборудование, технологии, рекомендации экспертов, а местные специалисты – пройти обучение. К участию в проекте МАГАТЭ пригласило и Всемирную организацию здравоохранения.

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