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Ядерные технологии помогут выявлять инфекции, похожие на COVID-19
Источник материала: ОНТ
Выявлять и отслеживать инфекции наподобие COVID-19 помогут ядерные технологии. Проект под названием «Зодиак» запустило Международное агентство по атомной энергии.
Его суть в создании глобальной сети национальных диагностических лабораторий, которые будут на связи с регионами и смогут контролировать возникновение таких инфекций. Это позволит ответственным организациям оперативно получать информацию и быстро принимать меры. Для реализации проекта государства, состоящие в МАГАТЭ, смогут получить нужное оборудование, технологии, рекомендации экспертов, а местные специалисты – пройти обучение. К участию в проекте МАГАТЭ пригласило и Всемирную организацию здравоохранения.
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Выявлять и отслеживать инфекции наподобие COVID-19 помогут ядерные технологии. Проект под названием «Зодиак» запустило Международное агентство по атомной энергии....
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