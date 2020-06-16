На заводе в Калуге выпущен 200-тысячный экземпляр Skoda Rapid

Источник материала: Tut.by

С конвейера завода Volkswagen в Калуге сошел 200-тысячный Skoda Rapid . Юбилейным экземпляром стал лифтбек, окрашенный в белый цвет Pure White и оснащенный двигателем 1.4 TSI мощностью 125 л.с.





Автомобиль отправился к покупателю в Петрозаводск. Производство полного цикла (CKD) модели локализовано в Калуге с февраля 2014 года, а с 2020 года завод выпускает основательно модернизированный Rapid. Готовые детали и заготовки для будущих автомобилей, поступающие на производственную площадку, проходят процессы сварки, двойной грунтовки, покраски, антикоррозийной обработки горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. На следующем этапе происходит финальная сборка модели, которая включает установку двигателя, коробки передач, вклейку стекол, монтаж сидений и так далее.

Кроме 125-сильного турбомотора для Rapid предлагаются два варианта бензиновых атмосферных «четверок» 1.6 MPI с распределенным впрыском топлива мощностью 90 и 110 л.с.