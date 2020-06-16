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Хоккеисты сборной Беларуси проходят комплексное тестирование

16.06.2020 12:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты сборной Беларуси проходят комплексное тестирование

Хоккеисты сборной Беларуси на этой неделе проходят комплексное тестирование.

Главный тренер Михаил Захаров вызвал 30 игроков для проверки их физической готовности. Хоккеисты пройдут не только медицинский осмотр, но и сдадут тесты на выносливость. Среди тех, кто приглашён на сбор – вратарь Иван Кульбаков, защитники Кирилл Готовец, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, нападающие Андрей Костицын, Егор Шарангович, Андрей Стась и другие игроки сборной.

 

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Хоккеисты сборной Беларуси на этой неделе проходят комплексное тестирование. Главный тренер Михаил Захаров вызвал 30 игроков для проверки их физической...
 
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