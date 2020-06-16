Хоккеисты сборной Беларуси проходят комплексное тестирование

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты сборной Беларуси на этой неделе проходят комплексное тестирование.

Главный тренер Михаил Захаров вызвал 30 игроков для проверки их физической готовности. Хоккеисты пройдут не только медицинский осмотр, но и сдадут тесты на выносливость. Среди тех, кто приглашён на сбор – вратарь Иван Кульбаков, защитники Кирилл Готовец, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, нападающие Андрей Костицын, Егор Шарангович, Андрей Стась и другие игроки сборной.

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