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Хоккеисты сборной Беларуси проходят комплексное тестирование
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты сборной Беларуси на этой неделе проходят комплексное тестирование.
Главный тренер Михаил Захаров вызвал 30 игроков для проверки их физической готовности. Хоккеисты пройдут не только медицинский осмотр, но и сдадут тесты на выносливость. Среди тех, кто приглашён на сбор – вратарь Иван Кульбаков, защитники Кирилл Готовец, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, нападающие Андрей Костицын, Егор Шарангович, Андрей Стась и другие игроки сборной.
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Хоккеисты сборной Беларуси на этой неделе проходят комплексное тестирование. Главный тренер Михаил Захаров вызвал 30 игроков для проверки их физической...
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