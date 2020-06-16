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Адрес – серый дом, телефон – коричневый. С какого возраста детей нужно учить правильно вызывать спасателей?

16.06.2020 12:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В программе «Центральный регион» рассказываем, чему могут научить юные спасатели-пожарные и как сотрудники МЧС заботятся о детской безопасности.

Адрес – серый дом, телефон – коричневый. С какого возраста детей нужно учить правильно вызывать спасателей?

Если с ребенком говорит взрослый – он учит. Если сверстник – делится опытом. Эту нехитрую закономерность психологи поняли уже давно. Поэтому сейчас юными инспекторами дорожного движения и юными спасателями-пожарными никого не удивить. А вот они знаниями удивить могут.

Адрес – серый дом, телефон – коричневый. С какого возраста детей нужно учить правильно вызывать спасателей?

Дарья попала в молодежную организацию спасателей-пожарных всего пару лет назад, случайно. Предложили поучаствовать в акции – согласилась. Девушка даже и не думала, что тот день так изменит ее жизнь. Но, как говорится, случайности не случайны. Дарья уже успела безнадежно влюбиться в многочисленные мероприятия и уроки правил безопасности. Их юные спасатели проводят огромное количество. В качестве учеников у них – школьники разного возраста. К каждой группе детей стараются найти индивидуальный подход.

Адрес – серый дом, телефон – коричневый. С какого возраста детей нужно учить правильно вызывать спасателей?

Дарья Брагина, участница Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных:
Рассказываем, показываем, играем с детьми. Потому что проще через игры им объяснить. И родители, смотря как участвуют их дети: «Хм, это, действительно, так! Это, действительно, правильно. Этому нужно их научить!» Нужно уметь объяснять простые вещи – не кричать, сразу не ругаться, а именно попытаться раз объяснить, два объяснить. Вот именно это терпение – самое важное.

Адрес – серый дом, телефон – коричневый. С какого возраста детей нужно учить правильно вызывать спасателей?

Только в Солигорском районе насчитывается около 2 тысяч активистов. Жизнь у ребят насыщенная. Они участвуют во флешмобах и акциях, наведываются в пожарную часть. Все это позволяет не только прокачать свои знания, но и получить кучу приятных впечатлений.

Адрес – серый дом, телефон – коричневый. С какого возраста детей нужно учить правильно вызывать спасателей?

Дарья Брагина:
Мне нравится участвовать в этом, потому что сразу и нас научили – что же такое безопасность, всему этому необходимому багажу знаний. А затем мы уже учим детей и взрослых. Это ощущение, что эти, на первый взгляд, понятные всем вещи могут однажды спасти кому-то жизнь – просто неимоверно. Выезжая на конкурсы и мероприятия, мы знакомимся с абсолютно разными слоями населения – как с детьми, так и со взрослыми, с неблагополучными семьями, с людьми, у которых есть какие-то проблемы в жизни. Мы учимся общаться с ними. И, на самом деле, на душе становится спокойнее, когда ты их выслушиваешь и как-то помогаешь. Я много друзей здесь нашла. Это не просто одноклассники, которые пошли за мной, а остались самые стойкие, сильные. Мы вместе не только во время каких-то мероприятий, мы часто проводим вместе и в свободное время.

Адрес – серый дом, телефон – коричневый. С какого возраста детей нужно учить правильно вызывать спасателей?

К слову, стать членом Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных несложно. Достаточно прийти в РОЧС или обратить к учителю в школе, который курирует это направление. Дарья, например, так и поступила. Теперь точно знает, что в будущем хочет связать жизнь с общением и работать обязательно с людьми. А знания о правилах безопасности всегда пригодятся. Хобби юной активистки родители и друзья полностью поддерживают, стараются разузнать о занятиях побольше.

Адрес – серый дом, телефон – коричневый. С какого возраста детей нужно учить правильно вызывать спасателей?

Дарья Брагина:
Родители мне все объясняли, а потом – «Вау! Наша дочь знает что-то больше, чем мы в некоторых ситуациях!» Я также объясняю и своим дальним родственникам. Им интересно послушать, где я была, что я делала. И их вдохновляет моя деятельность. В городе, проводя какие-то мероприятия, часто встречаешь знакомые лица, и они так удивляются, видя тебя.

Адрес – серый дом, телефон – коричневый. С какого возраста детей нужно учить правильно вызывать спасателей?

Адрес – серый дом, телефон – коричневый. С какого возраста детей нужно учить правильно вызывать спасателей?

Юные спасатели-пожарные могут научить сверстников и малышей не только теории. Чаще всего занятия проходят в специальном центре безопасности. Их в Солигорском районе два. Один – для совсем маленьких. Тут разбирают правила поведения в грозу или, например, на пляже. Для детей постарше в средней школе № 6 создан центр с несколькими локациями, так что механизм действия во время чрезвычайных ситуаций можно отработать на практике. Например, оказать первую помощь. А юные спасатели-пожарные расскажут весь механизм «от» и «до».

Адрес – серый дом, телефон – коричневый. С какого возраста детей нужно учить правильно вызывать спасателей?

Адрес – серый дом, телефон – коричневый. С какого возраста детей нужно учить правильно вызывать спасателей?

К слову, солигорский центр безопасности работает уже два года. За это время его посетило уже больше 10 тысяч человек. Занятия проводятся как для целых классов, так и индивидуально. Порой приглашают даже руководителей предприятий, чтобы напомнить и им жизненно важные вещи.

Адрес – серый дом, телефон – коричневый. С какого возраста детей нужно учить правильно вызывать спасателей?

В центре безопасности собрано огромное количество тренажеров-симуляторов. Они максимально окунают посетителей в экстремальные условия. Все это помогает подготовиться эмоционально, сохранить в случае форс-мажоров трезвую голову.

Адрес – серый дом, телефон – коричневый. С какого возраста детей нужно учить правильно вызывать спасателей?

Владимир Ефанков, начальник Солигорского ГРОЧС:
Основная причина всех бед на сегодня – это непонимание, беспечное и халатное отношение граждан к своей безопасности. Гражданин не только обязан сохранить свою жизнь, но и помочь гражданам, которые находятся возле него. И инновационные центры безопасности – это шаг к профилактике обучения для безопасной жизни. Надо начинать со школьников, с первых классов, с деток, которые находятся в дошкольных учреждениях. Чем раньше мы начнем обучать основам безопасной жизнедеятельности, тем быстрее появятся плоды и принесут пользу всему обществу в рамках безопасной жизнедеятельности.

Уроки в центре проводят согласно сезону. Зимой, например, большое внимание уделяют поведению на льду, весной – палам травы. Первые результаты от работы таких центров уже есть. Люди более ответственно стали относится к своей безопасности. За последние 10 лет количество пожаров в районе снизилось вдвое, а детская смертность и вовсе сведена к минимуму. Работе с малышами уделяется особое внимание.

Адрес – серый дом, телефон – коричневый. С какого возраста детей нужно учить правильно вызывать спасателей?

Владимир Ефанков:
Что касается безопасности детей, то можно отметить, что в течение 10 лет гибель детей на территории Солигорского района не допущена. Детям уделяется особое внимание, с ними проводится масса мероприятий по обучению культуре, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Это и акции республиканские – сейчас проходит акция «Не оставляйте детей одних», это и проведение с ними занятий в мини-центре безопасности Солигорского городского отдела по ЧС, это непосредственные занятия с ними в школах. Это привлечение их для пропаганды безопасной жизнедеятельности. Мы посещаем одиноких, многодетных, где дети тоже пытаются рассказать и донести те условия, которые должны быть созданы в комнате, доме, чтобы исключить любую чрезвычайную ситуацию.

Вскоре центр безопасности пополнится новыми локациями. Здесь появится собственная проезжая часть, также будет возможность отработать с ребятами правила поведения в лесу. Планируется, что обновления дети смогут увидеть уже в новом учебном году. А пока спасатели коллекционируют забавные истории с уроков на имеющихся локациях.

Адрес – серый дом, телефон – коричневый. С какого возраста детей нужно учить правильно вызывать спасателей?

Екатерина Узгорок, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Солигорского ГРОЧС:
К нам пришли первоклашки, и мы с ними отрабатывали правила вызова службы спасения. И один мальчик подошел к телефону, там автоматическая программа – и дежурный службы МЧС задает вопрос: «Чем помочь?» Соответственно, он говорит, что пожар.

Дальше диспетчер задает вопрос: «Какой у вас адрес?» Он называет: «Серый дом». То есть ребятки не понимают. А когда у них спросили – телефон, он сказал – коричневый. Мы иногда объяснили и часто передаем такие послания через детей родителям, чтобы они обязательно научили их домашнему адресу и домашнему телефону, несмотря на то, что они маленькие. Это очень важно.

И хотя объем работы большой, для сотрудников МЧС общение с молодежью – своеобразное вдохновение. Взаимодействие с ребятами у них налажено. Некоторые, пройдя школу юного спасателя, позже тоже надевают форму. Несколько солигорских выпускников вот-вот пополнят гарнизоны сотрудников МЧС. Да и в целом, такой диалог поколений – отличная возможность найти общий язык и придумать новые увлекательные формы работы.

Адрес – серый дом, телефон – коричневый. С какого возраста детей нужно учить правильно вызывать спасателей?

Екатерина Узгорок:
У нас очень много активистов. Ребята постоянно участвуют в различных акциях, стараются в новых проектах МЧС участвовать. Так сейчас в рамках «Не оставляйте детей одних» они помогали спасателям рассылать безопасную корреспонденцию, проводили видеоуроки и совершали звонки в многодетные семьи с профилактическими беседами. Именно в практике они приобретают опыт, который потом передают своим сверстникам.

Сотрудники МЧС очень надеются, что уроки запомнятся надолго, помогут ребятам стать увереннее и смелее. Чтобы делать новые открытия, создавать очередные приятные воспоминания и, не задумываясь, пользоваться правильными привычками. Ведь детство должно быть беззаботным.
Люди в материале: Анастасия Кончиц, Дарья Брагина, Владимир Ефанков, Екатерина Узгорок

 
 
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В программе «Центральный регион» рассказываем, чему могут научить юные спасатели-пожарные и как сотрудники МЧС заботятся о детской безопасности.
 
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