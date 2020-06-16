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Адрес – серый дом, телефон – коричневый. С какого возраста детей нужно учить правильно вызывать спасателей?
Источник материала: СТВ
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Дарья попала в молодежную организацию спасателей-пожарных всего пару лет назад, случайно. Предложили поучаствовать в акции – согласилась. Девушка даже и не думала, что тот день так изменит ее жизнь. Но, как говорится, случайности не случайны. Дарья уже успела безнадежно влюбиться в многочисленные мероприятия и уроки правил безопасности. Их юные спасатели проводят огромное количество. В качестве учеников у них – школьники разного возраста. К каждой группе детей стараются найти индивидуальный подход.
Только в Солигорском районе насчитывается около 2 тысяч активистов. Жизнь у ребят насыщенная. Они участвуют во флешмобах и акциях, наведываются в пожарную часть. Все это позволяет не только прокачать свои знания, но и получить кучу приятных впечатлений.
Дарья Брагина:
К слову, стать членом Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных несложно. Достаточно прийти в РОЧС или обратить к учителю в школе, который курирует это направление. Дарья, например, так и поступила. Теперь точно знает, что в будущем хочет связать жизнь с общением и работать обязательно с людьми. А знания о правилах безопасности всегда пригодятся. Хобби юной активистки родители и друзья полностью поддерживают, стараются разузнать о занятиях побольше.
Юные спасатели-пожарные могут научить сверстников и малышей не только теории. Чаще всего занятия проходят в специальном центре безопасности. Их в Солигорском районе два. Один – для совсем маленьких. Тут разбирают правила поведения в грозу или, например, на пляже. Для детей постарше в средней школе № 6 создан центр с несколькими локациями, так что механизм действия во время чрезвычайных ситуаций можно отработать на практике. Например, оказать первую помощь. А юные спасатели-пожарные расскажут весь механизм «от» и «до».
К слову, солигорский центр безопасности работает уже два года. За это время его посетило уже больше 10 тысяч человек. Занятия проводятся как для целых классов, так и индивидуально. Порой приглашают даже руководителей предприятий, чтобы напомнить и им жизненно важные вещи.
В центре безопасности собрано огромное количество тренажеров-симуляторов. Они максимально окунают посетителей в экстремальные условия. Все это помогает подготовиться эмоционально, сохранить в случае форс-мажоров трезвую голову.
Уроки в центре проводят согласно сезону. Зимой, например, большое внимание уделяют поведению на льду, весной – палам травы. Первые результаты от работы таких центров уже есть. Люди более ответственно стали относится к своей безопасности. За последние 10 лет количество пожаров в районе снизилось вдвое, а детская смертность и вовсе сведена к минимуму. Работе с малышами уделяется особое внимание.
Владимир Ефанков:
Вскоре центр безопасности пополнится новыми локациями. Здесь появится собственная проезжая часть, также будет возможность отработать с ребятами правила поведения в лесу. Планируется, что обновления дети смогут увидеть уже в новом учебном году. А пока спасатели коллекционируют забавные истории с уроков на имеющихся локациях.
Екатерина Узгорок, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Солигорского ГРОЧС:
И хотя объем работы большой, для сотрудников МЧС общение с молодежью – своеобразное вдохновение. Взаимодействие с ребятами у них налажено. Некоторые, пройдя школу юного спасателя, позже тоже надевают форму. Несколько солигорских выпускников вот-вот пополнят гарнизоны сотрудников МЧС. Да и в целом, такой диалог поколений – отличная возможность найти общий язык и придумать новые увлекательные формы работы.
Сотрудники МЧС очень надеются, что уроки запомнятся надолго, помогут ребятам стать увереннее и смелее. Чтобы делать новые открытия, создавать очередные приятные воспоминания и, не задумываясь, пользоваться правильными привычками. Ведь детство должно быть беззаботным.
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Адрес – серый дом, телефон – коричневый. С какого возраста детей нужно учить правильно вызывать спасателей?
В программе «Центральный регион» рассказываем, чему могут научить юные спасатели-пожарные и как сотрудники МЧС заботятся о детской безопасности.
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