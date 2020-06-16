Чемпионат Беларуси по футболу: стало известно, кто самый ценный игрок 13-го тура

Источник материала: ОНТ

Белорусская федерация футбола назвала имя самого ценного игрока 13-го тура чемпионата страны.

Им стал защитник «Городеи» Кирилл Павлючек. В победном матче против «Слуцка» 35-летний игрок обороны уверенно действовал в защите, а также забил один мяч. В турнирной таблице «Городея» занимает 12-е место. В следующем туре команда сыграет на выезде против брестского «Динамо».

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