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Чемпионат Беларуси по футболу: стало известно, кто самый ценный игрок 13-го тура
Источник материала: ОНТ
Белорусская федерация футбола назвала имя самого ценного игрока 13-го тура чемпионата страны.
Им стал защитник «Городеи» Кирилл Павлючек. В победном матче против «Слуцка» 35-летний игрок обороны уверенно действовал в защите, а также забил один мяч. В турнирной таблице «Городея» занимает 12-е место. В следующем туре команда сыграет на выезде против брестского «Динамо».
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Белорусская федерация футбола назвала имя самого ценного игрока 13-го тура чемпионата страны. Им стал защитник «Городеи» Кирилл Павлючек. В победном матче против...
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