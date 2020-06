Кузов новый, платформа прежняя: Lexus показал седан IS четвертого поколения

Источник материала: Tut.by

Сегодня компания Lexus поделилась информацией о новом поколении компактного седана IS, который, впрочем, представляет собой основательно модернизированный вариант предшественника образца 2013 года.





Разработчики IS не стали использовать новую модульную платформу Toyota TNGA, ограничившись серьезной доработкой шасси предшественника. Кузов седана стал жестче, в подвеске используются облегченные пружины и амортизаторы, спереди теперь — рычаги из кованого алюминия вместо прежних стальных. Без малого на 1 кг уменьшились неподрессоренные массы, а базовые версии IS теперь комплектуются 18-дюймовыми колесными дисками (за доплату — на дюйм больше).





В итоге новый IS должен порадовать водителя улучшенной управляемостью — ездовая доводка машины проводилась в том числе и на новой испытательной трассе Toyota в Шимояме, по своей конфигурации напоминающей Нюрбургринг, хотя перепад высот у нее намного меньший (75 м).





В длину (около 4,71 м) и ширину (1,84 м) новый IS прибавил 30 мм, колесная база не изменилась, оставшись при прежних 2,8 м. Салон седана в отличие от внешности преобразился в меньшей степени — в первую очередь это переработанная передняя панель с кругляшами дефлекторов вентиляции по бокам и отдельно стоящим 8- или 10,3-дюймовым «планшетом» мультимедиа-системы. Появились новые варианты отделочных материалов и улучшенный комплекс систем безопасности Lexus Safety System+.









Под капотом базового IS 300 скрывается двухлитровая турбо-«четверка» с 241 л.с. и 349 Нм крутящего момента, которая идет в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и задним приводом. У полноприводной модификации IS 300 AWD силовой агрегат другой — 3,5-литровый V6 (264 л.с. и 320 Нм) в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Наконец, топ-версия IS 350 располагает тем же V6, но форсированным до 315 л.с. и 379 Нм и доступна как с задним (в связке с 8-ступенчатым «автоматом»), так и полным приводом (6-ступенчатый «автомат»). Информации о гибридной версии пока нет.





Кроме того, для IS 350 доступно исполнение F Sport с более агрессивным обвесом, иным декором, спортивной выхлопной системой и креслами, накладками на педалях и пакетом Dynamic Handling, доступным за доплату (он включает адаптивную подвеску, спойлер и корпуса зеркал из карбона, задний дифференциал повышенного трения для версии с задним приводом и облегченные 19-дюймовые диски BBS).





Новый IS дебютирует в Америке — у местных дилеров он появится осенью. Позже седан будет доступен и на других рынках, при этом от поставок младшего седана в Европу в Lexus решили отказаться.