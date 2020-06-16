«Это очень смешно!»: реакция котенка на храп хозяина развеселила сеть

Источник материала: ОНТ

В интернете набирает популярность ролик, на котором показана смешная реакция котенка на храп хозяина. Видео опубликовано на портале ridus.ru.

Поведение питомца на камеру записала супруга спящего мужчины. Его храп не на шутку испугал котенка, который, не понимая, что это за звуки, начал прыгать вокруг мужчины. Хозяева животного опубликовали видео в Twitter. Ролик набрал свыше 2 млн просмотров.

Смешной котенок развеселил пользователей сети: «Это очень смешно!», «Таких звуков и я бы испугалась», «Именно так я реагирую, когда мой муж храпит», «Кот такой: „Мой человек сломался“».

ФОТО: wallpapers.99px.ru

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