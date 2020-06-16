Обнаружен снимок айсберга, который мог потопить «Титаник»

Источник материала: ОНТ

В США нашли фотографию айсберга, который, по предположениям специалистов, потопил «Титаник». Снимок был сделан за два дня до трагедии, сообщает Times Now.

Автором фотографии стал капитан судна «Итон» У. Вуд. Он запечатлел айсберг во время плавания по Атлантическому океану. После того, как капитан приехал в Нью-Йорк, он проявил пленку и отправил изображение своей семье вместе с письмом. «Я посылаю вам морскую картину: "Итон", бегущий от бури, и айсберг, потопивший "Титаник"», – написал Вуд. Также капитан сообщил, что его корабль «встретился» с айсбергом на 40 часов раньше, чем «Титаник». Это случилось днем, поэтому экипаж заметил глыбу льда и миновал ее.

По словам экспертов, в последние годы подобных фотографий – большое количество, однако наиболее правдоподобной выглядит эта. Айсберг похож на тот, который запечатлен на «официальных» фото. Именно у этой глыбы имеется характерная странная форма верхней части.

Сообщается, что письмо и фотографию выставили на аукцион за 15 тысяч долларов.

ФОТО: https://www.timesnownews.com

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