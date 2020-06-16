Сильные ливни и град: прогноз погоды на 17 июня

Источник материала: ОНТ

В начале недели в нашу страну вернулось жаркое лето: средняя температура воздуха вновь выше нормы. Но тепло сопровождается грозовыми дождями и ливнями. И пока ситуация существенно не изменится.

Завтра, 17 июня, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. С южными потоками продолжит поступать теплая неустойчивая воздушная масса. Поэтому при жаркой, влажной и душной погоде продолжат развиваться мощные дождевые облака, несущие ливни с грозами.

В среду – переменная облачность. Ночью местами, днем по юго-западу – кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах местами сильные ливни и град. Ночью и утром слабый туман. Видимость до километра. Влажность от 40% по востоку до 90% по западу. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. Днем местами шквалистое усиление ветра.

Очень тепло уже утром: от +18°C по западу до +21°C в восточных регионах. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 1-3 градуса прохладнее. Днем воздух прогреется до +23°C по юго-западу. По юго-востоку столбики термометров поднимутся еще выше – до +30°C. К вечеру температура упадет лишь на пару градусов – от +21°C в Бресте до +28°C в Гомеле.

Следующие два дня продолжится формирование теплых и неустойчивых воздушных масс, поступающих с востока Черного моря и с юга Европейской России. Сохранится грозовая обстановка. И продолжатся кратковременные дожди. Температура воздуха ночью прогнозируется +14°C…+19°C, днем от +23°C по юго-западу до +31°C по востоку.

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