ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сильные ливни и град: прогноз погоды на 17 июня

16.06.2020 17:50 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сильные ливни и град: прогноз погоды на 17 июня

В начале недели в нашу страну вернулось жаркое лето: средняя температура воздуха вновь выше нормы. Но тепло сопровождается грозовыми дождями и ливнями. И пока ситуация существенно не изменится.

Завтра, 17 июня, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. С южными потоками продолжит поступать теплая неустойчивая воздушная масса. Поэтому при жаркой, влажной и душной погоде продолжат развиваться мощные дождевые облака, несущие ливни с грозами.

В среду – переменная облачность. Ночью местами, днем по юго-западу – кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах местами сильные ливни и град. Ночью и утром слабый туман. Видимость до километра. Влажность от 40% по востоку до 90% по западу. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. Днем местами шквалистое усиление ветра.

Очень тепло уже утром: от +18°C по западу до +21°C в восточных регионах. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 1-3 градуса прохладнее. Днем воздух прогреется до +23°C по юго-западу. По юго-востоку столбики термометров поднимутся еще выше – до +30°C. К вечеру температура упадет лишь на пару градусов – от +21°C в Бресте до +28°C в Гомеле.  

Следующие два дня продолжится формирование теплых и неустойчивых воздушных масс, поступающих с востока Черного моря и с юга Европейской России. Сохранится грозовая обстановка. И продолжатся кратковременные дожди. Температура воздуха ночью прогнозируется +14°C…+19°C, днем от +23°C по юго-западу до +31°C по востоку.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале недели в нашу страну вернулось жаркое лето: средняя температура воздуха вновь выше нормы. Но тепло сопровождается грозовыми дождями и ливнями. И пока...
 
Новости дня
Новости разные
 
Разборки в стиле 90-ых: мужчина поджег машину шефа из-за невыплаченной зарплаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика