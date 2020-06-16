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Лукашенко про выборы: Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям

16.06.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 16 июня посетил Гродно, где во время рабочей поездки встретился с сотрудниками ОАО «Гродно Азот». Глава государства рассказал им о предвыборной кампании, а также посулил удвоение зарплаты в следующей «пятилетке». Об этом сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Во время общения с президентом один из работников предприятия заметил, что в этом году президентские выборы совпадают с другой кампанией — уборкой урожая. В этой связи у него возник вопрос: не помешает ли первое событие успешно провести второе.

— Выборы, не выборы: главная для меня и для всех задача, на что я ориентирую подчиненных, — это уборка. Пандемия, выборы — они закончатся, а кушать нам всегда хочется, — сказал Лукашенко. Он вновь вспомнил, какие были проблемы с продовольствием в 1990-х: еду раздавали по талонам.

— Не дай бог опять вернуться к этому. Мы к этому уже никогда и не вернемся. Потому что все, что надо для людей, мы сегодня производим по приемлемым ценам, — сказал глава государства.

— И выборы мы проведем, вы не волнуйтесь. Что у нас первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолета деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут. Инвесторы придут из-за рубежа, но скажут: налоги платить не будем, дайте дешевое сырье, и зарплата у людей будет 300 долларов. То есть вытянут все из людей, из страны, налоги не заплатили, поехали и продали, — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко посулил удвоение зарплаты в следующей «пятилетке»

В то же время президент считает, что уровень заработной платы в стране должен быть выше.

— Мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Особенно у учителей, врачей, — отметил Лукашенко. — Не дело, что у нас врач, учитель, культурный работник имеют такую низкую зарплату. Это потому что мы в экономике не очень хорошо работаем.

Один из работников предприятия поинтересовался, можно ли рассчитывать, что после ввода АЭС в эксплуатацию появится госпрограмма по электрификации садовых товариществ, чтобы со временем была возможность построить там загородное жилье.

Александр Лукашенко приветствовал это предложение и отметил, что, будучи в Полоцке, говорил о том, что сейчас на фоне пандемии стали особенно актуальны загородные участки.

— Более того, мы к концу этого года планируем принять решение, чтобы брошенные дома, усадьбы людям продать по дешевке (в неперспективных деревнях так называемых, в агрогородках, на хуторах). Пусть они там занимают, строят свои домики, а где-то старый дом восстановят. Это будет поощряться, — сказал он. — Пандемия нас многому научила, и мы в этом плане будем действовать. Я хочу, чтобы вы жили на своей земле.

 
Теги: Гродно
 
 
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Александрр Лукашенко 16 июня посетил Гродно, где во время рабочей поездки встретился с сотрудниками ОАО «Гродно Азот». Глава государства рассказал им о...
 
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