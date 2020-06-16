Источник материала: Новости Волковыска

Компания «Белавиа» продолжает восстанавливать полетную программу. С 16 июня начинаются полеты в Стамбул. Сегодня в 9:19 Embraer-195 вылетел из Минска.

В «Белавиа» просят ознакомиться с требованиями для перелета в Турцию перед покупкой билета:

все пассажиры старше двух лет должны носить медицинские маски в аэропорту и на борту авиалайнера. Детям в возрасте от 2 до 12 лет разрешается пользоваться подходящей по размеру маской или банданой;

должны носить медицинские маски в аэропорту и на борту авиалайнера. Детям в возрасте разрешается пользоваться подходящей по размеру маской или банданой; люди, которые по ряду причин не могут носить маску длительное время, могут использовать защитные щитки для лица . В частности, речь идет о пассажирах с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, астмой, аутизмом. Для подтверждения такого заболевания требуется медзаключение;

. В частности, речь идет о пассажирах с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, астмой, аутизмом. Для подтверждения такого заболевания требуется медзаключение; на борт самолета пассажирам можно проносить только дамские сумки, небольшие мужские сумки для документов, ноутбуки и сумки для переноски детей;

запрещается перемещение по салону во время полета , за исключением посещения туалета;

, за исключением посещения туалета; бортовое питание для пассажиров предоставляется в порядке очередности для соблюдения дистанции между людьми, которые одновременно сняли маски.

Многие страны, в первую очередь ориентированные на туристов, начали снимать карантин и восстанавливать авиасообщение.