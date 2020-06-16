Компания «Белавиа» продолжает восстанавливать полетную программу. С 16 июня начинаются полеты в Стамбул. Сегодня в 9:19 Embraer-195 вылетел из Минска.
В «Белавиа» просят ознакомиться с требованиями для перелета в Турцию перед покупкой билета:
- все пассажиры старше двух лет должны носить медицинские маски в аэропорту и на борту авиалайнера. Детям в возрасте от 2 до 12 лет разрешается пользоваться подходящей по размеру маской или банданой;
- люди, которые по ряду причин не могут носить маску длительное время, могут использовать защитные щитки для лица. В частности, речь идет о пассажирах с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, астмой, аутизмом. Для подтверждения такого заболевания требуется медзаключение;
- на борт самолета пассажирам можно проносить только дамские сумки, небольшие мужские сумки для документов, ноутбуки и сумки для переноски детей;
- запрещается перемещение по салону во время полета, за исключением посещения туалета;
- бортовое питание для пассажиров предоставляется в порядке очередности для соблюдения дистанции между людьми, которые одновременно сняли маски.
Многие страны, в первую очередь ориентированные на туристов, начали снимать карантин и восстанавливать авиасообщение.
Напомним, вчера стало известно, что с 15 июня белорусский авиаперевозчик возобновил регулярные рейсы из Минска в Киев, Львов, Одессу и Харьков. С 4 июля