Албания открыла безвизовый въезд для белорусов до 30 ноября

Источник материала: ОНТ

До 30 ноября 2020 года для граждан Беларуси будет действовать режим безвизового въезда на территорию Албании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси.

Решение о предоставлении белорусам «безвиза» было утверждено постановлением Совета Министров Албании №470 от 10 июня 2020 года.

«Благодарим албанскую сторону за данный шаг в отношении наших граждан и продолжаем работу над ратификацией соглашения между правительством Беларуси и правительством Албании о взаимной отмене визовых требований», – отметили в МИД Беларуси.

При этом в ведомстве подчеркнули, что совместная с зарубежными партнерами работа по упрощению поездок граждан, развитию торговых и деловых связей, туризма, а также по расширению культурных, общественных и гуманитарных контактов будет продолжена.

Фото: enjourney.ru

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