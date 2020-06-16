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Албания открыла безвизовый въезд для белорусов до 30 ноября
Источник материала: ОНТ
До 30 ноября 2020 года для граждан Беларуси будет действовать режим безвизового въезда на территорию Албании. Об этом
Решение о предоставлении белорусам «безвиза» было утверждено постановлением Совета Министров Албании №470 от 10 июня 2020 года.
«Благодарим албанскую сторону за данный шаг в отношении наших граждан и продолжаем работу над ратификацией соглашения между правительством Беларуси и правительством Албании о взаимной отмене визовых требований», – отметили в МИД Беларуси.
При этом в ведомстве подчеркнули, что совместная с зарубежными партнерами работа по упрощению поездок граждан, развитию торговых и деловых связей, туризма, а также по расширению культурных, общественных и гуманитарных контактов будет продолжена.
Фото: enjourney.ru
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До 30 ноября 2020 года для граждан Беларуси будет действовать режим безвизового въезда на территорию Албании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства...
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