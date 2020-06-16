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В Витебске покупательница iPhone последней модели попалась на удочку аферистов

16.06.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Купить iPhone последней модели по удивительно низкой цене. В Витебске 25-летняя местная жительница попалась на удочку аферистов и потеряла крупную сумму денег. Как рассказала потерпевшая в милиции, объявление об уникальной акции увидела в социальной сети. Пройдя по ссылке, витебчанка оказалась на странице с большой распродажей гаджетов. Тут же на связь с покупательницей вышел якобы представитель торговой платформы. Во время переписки он сообщил, что после перевода денег на счет магазин вышлет телефон. А в качестве доказательства ей прислали фото самого гаджета в нетронутой упаковке.
 
Теги: Витебск
 
 
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Купить iPhone последней модели по удивительно низкой цене. В Витебске 25-летняя местная жительница попалась на удочку аферистов и потеряла крупную сумму денег. Как...
 
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