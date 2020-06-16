Барановичский комбинат ЖБК наладил выпуск плит для быстровозводимых сборных покрытий

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Барановичский комбинат железобетонных конструкций, который является филиалом ОАО "Кричевцементношифер", освоил производство нового вида продукции - предварительно напряженных плит покрытий дорог. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник технологического одела филиала Татьяна Школко.





"Наш комбинат занимает лидирующие позиции по выпуску дорожных и аэродромных плит. Производим их в широком ассортименте. Качество продукции высокое, что отражается на ее цене. Чтобы расширить клиентскую базу, на предприятии разработали технические условия для плит с облегченным армированием, стоимость которых примерно на 20% дешевле плит аэродромных", - рассказала Татьяна Школко.

Производственные мощности комбината позволяют выпускать в месяц до 3 тыс. куб.м плит с облегченным армированием. Они предназначены для устройства быстровозводимых сборных покрытий. Например, они могут использоваться при строительстве торговых и логистических центров, площадок для складирования и хранения материалов, временных дорог, тротуаров, садово-парковых дорожек. Разработанные на предприятии технические условия позволяют гибко работать с заказчиком, который может указать особые требования к качеству бетона, арматуре и другим параметрам плиты.

Барановичский комбинат производит широкую линейку железобетонных изделий. В частности, здесь выпускают многопустотные и ребристые плиты для перекрытий и покрытий жилых, общественных и производственных зданий, изделия для каркасного строительства, железобетонные стойки для опор линий электропередачи, балки. На предприятии наращивают выпуск железобетонных столбов из предварительно напряженного бетона для промышленного садоводства. "Это импортозамещающая продукция. Раньше такие столбики закупали в Польше . Мы их начали выпускать несколько лет назад, сейчас наращиваем мощности, увеличиваем количество форм. Спрос повышенный", - отметила начальник техотдела.

Барановичский комбинат ЖБК запущен в 1968 году. В 2009-м преобразован в открытое акционерное общество. В конце 2017 года предприятие реорганизовано путем присоединения к ОАО "Кричевцементношифер".