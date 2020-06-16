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Президент Беларуси: может быть, когда-то мы как Южная Корея будем строить свои собственные атомные станции

17.06.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная стройка сегодня под Островцом. Белорусская атомная в шаге от запуска. И это будет новая глава в нашей суверенной истории, как кому бы то ни хотелось.

Президент Беларуси: может быть, когда-то мы как Южная Корея будем строить свои собственные атомные станции

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши великие банкиры и прочие айтишники и крупные деятели предлагают эту станцию остановить, 10 миллиардов долларов потребовать у Евросоюза (дураки там в Евросоюзе – прибежали, дали). Потребовать 10 миллиардов, отдать россиянам, а станцию закрыть. Ну, как Игналинская станция. Знаю, что и в этом зале есть пара-тройка человек, которые так мыслят.

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Так вот я вам скажу, что атомную станцию – я был инициатором ее строительства, без меня она бы не построена бы была, потому что мы живем в постчернобыльской стране. Я исходил прежде всего из того, что это высочайшие технологии. Я вам перечислю страны, которые строят атомные станции сами, по своим проектам или каким-то чужим. Это Соединенные Штаты Америки, Франция, Россия, Китайская Народная Республика, Южная Корея и Япония. Все.

Президент Беларуси: может быть, когда-то мы как Южная Корея будем строить свои собственные атомные станции

Это высочайшие технологии, это требует подготовки новых кадров, это новое образование. И когда мы начали строить атомную станцию, через год я понял, куда я влез. И прежде всего встал вопрос: а людей где взять, которые будут эксплуатировать? У нас же образование к этому не приспособлено. Директора искали целый год, несколько кандидатур мне внесли (и, по-моему, мы из России брали). А затем мы развернули собственное образование. А потом мы подготовили студентов, грамотнейших людей, отправили их на действующие атомные станции, чтобы они научились.

Не знаю, чего бесится Литва до сих пор. Игналинскую станцию закрыли – сейчас ахают-охают, зачем закрыли. Ну не я же ее закрывал! Это вот так, как нам предлагают. Евросоюз выделить пообещал – пообещал! – какие-то деньги, закройте станцию. Закрыли, а денег – кукиш. Никто просто так никому миллиарды не даст.

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Поэтому, как только мы начали строить станцию, мы почувствовали, что нам нужны кадры, нам нужно новое образование, нам нужны новые технологии. На эту станцию работали все. И мы договаривались в начале этой стройки с Путиным, что строители в основном будут наши, в том числе инженерно-технические работники. Ну а основные инженеры и строители – технологий-то мы не знали, и некоторых до сих пор не знаем – должны быть российскими. Они будут за это отвечать. Но почему я попросил, чтобы в основном наши люди работали? Для того, чтобы деньги, которые будут вкладываться (это кредиты, которые мы взяли в России), будут осваиваться нашими предприятиями. А сколько труда стоило подставить каждому россиянину – спасибо Кириенко, он согласился – чтобы при каждом инженере был наш? И мы таким образом на практике выуживали у них технологии, учились.

Президент Беларуси: может быть, когда-то мы как Южная Корея будем строить свои собственные атомные станции

Прошло четыре или пять лет, Путин договорился строить в Египте и Венгрии, в Пакше, атомные блоки. А в России-то рабочих уже нет. И вот он мне говорит: «Слушай, ну ты просил, мы же научили белорусских строителей. А вы теперь нам поможете в Египте построить?» Там четыре или восемь блоков. Недавно я был в Египте, Ас-Сиси мне рассказывал, где он будет строить станции. А рабочих нет. Вот и наша востребованность, и уже инженеры, не просто те, кто бетон заливает.

Поэтому атомная станция – это высокие технологии. Это прорыв в будущее, если хотите. Может быть, когда-то мы как Южная Корея (ну а чем она от нас отличается?) будем строить свои собственные атомные станции.

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная стройка сегодня под...
 
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