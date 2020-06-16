Белгазпромбанк приостановил выполнение некоторых операций с валютой

Источник материала: Tut.by

Белгазпромбанк сообщил о временной приостановке некоторых операций с 23.00 16 июня. Сроки, когда операции будут возобновлены, не называются.



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Приостановлено:

снятие наличной иностранной валюты на территории Беларуси с использованием банковской платежной карточки ОАО «Белгазпромбанк», эмитированной к текущему счету в белорусских рублях в банкоматах, отделениях и кассах Белгазпромбанка и других банков;

внесение наличных белорусских рублей на текущий счет, открытый в иностранной валюте, с помощью карточки, эмитированной к такому счету;

р2р-переводы в иностранной валюте между банковскими платежными карточками, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк», если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету в белорусских рублях; р2р-переводы в белорусских рублях между банковскими платежными карточками, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк», если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету в иностранной валюте;

безналичные операции в иностранной валюте, которые осуществляются на территории Беларуси, в том числе на белорусских интернет-ресурсах с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк» к текущему счету в белорусских рублях.

Остальные операции с использованием банковских платежных карточек или их реквизитов осуществляются без изменений.

Что произошло?

С 15 июня в Белгазпромбанке по решению Нацбанка была введена временная администрация по управлению банком. Это решение было принято «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов Белгазпромбанка, недопущения ухудшения его финансового состояния». Временную администрацию возглавила экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

Российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили совместное заявление , в котором обвинили Нацбанк Беларуси в «незаконных действиях по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления» в Белгазпромбанке. «Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе», — говорится в заявлении.

Экс-председатель правления Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико сравнил вмешательство государства в дела банка с рейдерским захватом.

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» прошли обыски. На следующий день глава Комитета госконтроля Иван Тертель сообщил , что Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По словам Тертеля, по этим делам были задержаны 15 человек (однако обыски продолжились и на этой неделе, так что количество задержанных могло увеличиться).