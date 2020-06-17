Чем опасен золотарник?

Источник материала: Горецкий вестник

Золотарник канадский — распространенный декоративный кустарник, привычно занимающий свое место по обочинам автодорог, в цветочных композициях на клумбах, во дворах и садоводческих участках. Его ценят за декоративность, длительное цветение и неприхотливость. Однако, следует помнить, что этот солнечный кустарник наносит огромный вред всем растущим рядом растениям, насекомым.





Инородный агрессор быстро распространяется и заселяет новые территории. В корнях золотарника имеются вещества-ингибиторы, которые в сильной степени подавляют рост других растений, вплоть до полного их отмирания. В местах, где заселился золотарник, можно ожидать исчезновения ромашки, донника, василька, различных садово-огородных культур и даже кустарников. Массовое распространение золотарника приводит к ухудшению качества травы на пастбищах и сенокосах, может изменить состав и структуру почвы.

По информации начальника ИПРиООС Андрея Павловского, в районе вдвое увеличились известные места произрастания данного инвазивного вида, появились его новые популяции. В связи с этим организациям района и города предписано провести работы по удалению золотарника канадского на своих территориях, пока ситуация еще контролируема. Владельцам частных подворий и дач нужно понять, что красота и неприхотливость золотарника весьма коварны, и лучше избавиться от него. Удалить золотарник с участка поможет многократная перекопка с посевом многолетних злаков.

Сложнее дело обстоит, если вы приобрели участок, сплошь покрытый этим зловредным сорняком. В этом случае рекомендуется периодически скашивать растения и не допускать, чтобы стебли выросли выше 15-20 сантиметров, а скошенную зелень немедленно заложите в компост либо подвяльте и сожгите. Дело в том, что в стадии частичной зрелости семена могут дозариваться уже на скошенных стеблях.

Во избежание нанесения вреда своему участку и территориям вокруг выращивайте гибридные культурные сорта, имеющие ограничения в росте и лишенные токсических веществ.

Если на вашем участке нет золотарника канадского, но вы знаете территории, где он растет, сообщайте о нем местным органам власти, землепользователям и территориальным органом Минприроды для принятия мер реагирования.

Помните, что если не остановить золотарник сейчас, то в скором будущем мы можем лишиться привычных даров природы, т.к. вытесняются традиционные для наших мест черника, голубика, земляника и даже грибы.

Галина Кожевникова