Почему болят колени. Травматолог отвечает на популярные вопросы

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Коленный сустав устроен очень сложно. Поэтому он часто болит, перегружается и травмируется. Врач травматолог-ортопед высшей категории медицинского центра «Кравира» Иван Разуванов рассказывает, от каких нагрузок лучше отказаться при боли в колене.

Почему могут болеть колени? Наиболее частая причина — артроз. В народе его называют отложением солей, но на самом деле ничего подобного в колене не происходит. Простыми словами, изнашивается хрящ, и этот процесс может быть механическим или воспалительным. Еще одна распространенная причина боли в коленях — артриты. Они могут провоцироваться различными инфекциями и появляться, например, после ряда заболеваний. Причиной боли может быть синовит (воспалительный процесс, который поражает не весь, а только синовиальную оболочку коленного сустава). Нарушение осевых взаимоотношений в ноге тоже может вызывать боль. Что это значит: в норме у человека ноги прямые, но у некоторых людей они Х- или О-образные. Такие патологии осевых взаимоотношений могут сказываться на коленном суставе и на его износе. Зачастую боли связаны с травмами и и их последствиями. Но могут быть случаи, когда боль в колене вызывают заболевания других систем организма: поясничный остеохондроз с ущемлением нервных корешков, псориаз, подагра — все это может отражаться на функциональных возможностях колена.

Чем опасен для коленей избыточный вес? В таком случае коленный сустав будет постоянно испытывать механическую избыточную нагрузку: чем больше вес — тем она сильнее. Из-за избыточного веса пострадает состояние самого коленного сустава, его подвижность, подверженность травмам, функциональные способности (человеку сложнее присесть, пройтись, наклониться). Здесь важна и причина лишнего веса: если он связан с гормональными заболеваниями, то они сами по себе могут воздействовать на структуры сустава.

Может ли болеть колено, если есть плоскостопие? Конечно. Различные виды плоскостопия неблагоприятно сказываются на коленном суставе, ведь биомеханика человека при плоскостопии нарушена. Из-за неправильной постановки стопы, основными функциями которой является толчковая и амортизационная, возникают перегрузки и в коленном суставе.

Чем больше физические нагрузки, тем больше вероятность травмы колена? К травмам приводят перегрузки сустава. При занятиях спортом важно соблюдать постепенность тренировочного процесса: все ткани должны подготавливаться к нагрузке — мышцы, сухожилия, связки, хрящи. Пациенты часто попадают в травматологу из-за того, что решили «резко» заняться спортом. Например, человек без бегового опыта захотел пробежать полумарафон и пытается «тренироваться» дистанциями на 15 км. Неудивительно, если завтра сильные боли будут даже при ходьбе.

Что такое «колено бегуна»? Этим термином описывают ряд проблем, способных вызвать боль в области колена. Хотя от травм колена страдают не только бегуны, закрепилось именно такое понятие. Все потому, что бег агрессивен для коленных суставов — особенно для неподготовленных. Чтобы не вызвать поражение суставного хряща (а еще часто при беге страдают мениск — хрящевая прокладка, которая выполняет роль амортизатора в суставе — и мягкие ткани, которые находятся внутри и около сустава), человек должен постепенно входить в любой спорт. И обязательно с предварительным медицинским обследованием.

Какие нагрузки исключить тем, у кого проблемы с коленями? Прыжковые виды спорта, бег, командные игры с мячом, большой теннис дают ударную нагрузку на структуры коленного сустава. Не следует также увлекаться поднятием тяжестей в спортзале и развлечениями в батутных аренах. Однако не надо забывать, что суставной хрящ питается как губка, и ему нужно постоянное движение.

Внезапно заболело колено. Что делать? Если была физическая перегрузка — надо в первую очередь приложить холод, зафиксировать колено повязками, по необходимости принять обезболивающие (например, нимесулид, ибупрофен). А дальше смотреть: если можете наступать на ногу и болевые ощущения проходят, то надо убрать нагрузку и за непродолжительный период самодиагностики посмотреть, восстанавливается ли колено. Если же не можете стать на ногу или она «застыла» в определенном положении, уменьшился объем движений (например, раньше вы могли спокойно присесть, а сейчас не получается), то нужно обратиться в травмпункт или поликлинику. К врачу надо и тогда, когда колено распухло, оно стало горячее на ощупь, если кожа над ним покраснела и при этом повышается температура. А также если в колене появился скрип, хруст, щелчки — особенно сопровождаемые болями.

Мазь поможет от боли в колене? Зависит от того, что лечить. Действительно, в некоторых случаях мази, содержащие нестероидные препараты, мази со змеиным или пчелиным ядом с согревающим эффектом могут оказаться эффективными.

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