«Просто умора»: корги настойчиво требует, чтобы хозяйка чесала ему бока (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В Бангоре (штат Мэн, США) хозяин корги по кличке Норман записал ролик, на котором собака требует от хозяйки почесывать ему бока. Когда женщина прекращает выполнять требование пса, Норман рычит и требует продолжения.

Хозяин Нормана рассказал YouTube-каналу ViralHog, что пес в последние несколько месяцев стал очень разговорчивым и требовательным. Подчеркивается, что собака видит, когда его снимают на камеру, и начинает вести себя заметно скромнее.

Перед съемкой хозяин Нормана расположился на дальнем диване, чтобы собака не заметила камеру.





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