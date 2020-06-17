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«Просто умора»: корги настойчиво требует, чтобы хозяйка чесала ему бока (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Бангоре (штат Мэн, США) хозяин корги по кличке Норман записал ролик, на котором собака требует от хозяйки почесывать ему бока. Когда женщина прекращает выполнять требование пса, Норман рычит и требует продолжения.
Хозяин Нормана рассказал YouTube-каналу ViralHog, что пес в последние несколько месяцев стал очень разговорчивым и требовательным. Подчеркивается, что собака видит, когда его снимают на камеру, и начинает вести себя заметно скромнее.
Перед съемкой хозяин Нормана расположился на дальнем диване, чтобы собака не заметила камеру.
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В Бангоре (штат Мэн, США) хозяин корги по кличке Норман записал ролик, на котором собака требует от хозяйки почесывать ему бока. Когда женщина прекращает выполнять...
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