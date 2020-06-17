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КНДР возвращает войска в демилитаризованную зону. Сеул обещает «сильные ответные меры» на провокации

17.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пхеньян вернет свои воинские подразделения в район города Кэсон и гор Кымгансан близ границы с Южной Кореей. КНДР возобновит «все виды регулярных военных учений» в приграничной области, говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), распространенном в среду, 17 июня, пишет Deutsche Welle.


Фото: Reuters

В демилитаризованную зону будут также возвращены посты по охране границы. Войска Северной Кореи были выведены из этого района после заключенного в 2018 году межкорейского соглашения о снижении напряженности на Корейском полуострове.

Сеул осудил действия Пхеньяна

В тот же день в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявили, что не намерены терпеть «неразумные слова и действия Севера», осудив Ким Е Чжон — сестру главы КНДР Ким Чен Ына — за «грубую и бессмысленную» критику президента Южной Кореи.

В Минобороны Южной Кореи считают, что соглашение 2018 года следует сохранить, но обещают «сильные ответные меры» в случае военных провокаций со стороны КНДР.

Перед этим было обнародовано заявление Ким Е Чжон, в котором она отвергла предложение президента Мун Чжэ Ина направить в Северную Корею спецпосланников для переговоров о деэскалации, назвав это предложение «бестактным и зловещим».


КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне

Накануне, 16 июня, северокорейские власти взорвали промышленный комплекс, где располагался совместный офис связи Сеула и Пхеньяна. После этого Вооруженные силы Южной Кореи были приведены в состояние повышенной готовности.

Еще днем ранее, 15 июня, Пхеньян предупредил Сеул о подготовке вооруженными силами «акта возмездия» за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство КНДР. На прошлой неделе ЦТАК сообщило о том, что «все линии связи между двумя корейскими сторонами» прерваны в связи с этим инцидентом.
 
 
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Пхеньян вернет свои воинские подразделения в район города Кэсон и гор Кымгансан близ границы с Южной Кореей. КНДР возобновит «все виды регулярных военных учений»...
 
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