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В Южная Корея ответит КНДР за попытки дестабилизировать ситуацию

17.06.2020 11:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Южная Корея ответит КНДР за попытки дестабилизировать ситуацию

Обстановка на Корейском полуострове остается напряженной. В Южной Корее пообещали ответить КНДР за попытки дестабилизировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что Северная Корея вновь собралась ввести войска в демилитаризованную зону. После этого возле границы был взорван объединенный штаб связи по взаимодействию с Южной Кореей. В Сеуле заявили, что северокорейская сторона планировала взрыв заранее и открыто его анонсировала.

Причина эскалации в том, что с территории Южной Кореи были сброшены листовки. Затем власти КНДР объявили, что Пхеньян прекращает контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. 

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Обстановка на Корейском полуострове остается напряженной. В Южной Корее пообещали ответить КНДР за попытки дестабилизировать ситуацию. Ранее сообщалось, что...
 
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