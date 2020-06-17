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В Южная Корея ответит КНДР за попытки дестабилизировать ситуацию
Источник материала: ОНТ
Обстановка на Корейском полуострове остается напряженной. В Южной Корее пообещали ответить КНДР за попытки дестабилизировать ситуацию.
Ранее сообщалось, что Северная Корея вновь собралась ввести войска в демилитаризованную зону. После этого возле границы был взорван объединенный штаб связи по взаимодействию с Южной Кореей. В Сеуле заявили, что северокорейская сторона планировала взрыв заранее и открыто его анонсировала.
Причина эскалации в том, что с территории Южной Кореи были сброшены листовки. Затем власти КНДР объявили, что Пхеньян прекращает контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи.
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Обстановка на Корейском полуострове остается напряженной. В Южной Корее пообещали ответить КНДР за попытки дестабилизировать ситуацию. Ранее сообщалось, что...
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