В Южная Корея ответит КНДР за попытки дестабилизировать ситуацию

Источник материала: ОНТ

Обстановка на Корейском полуострове остается напряженной. В Южной Корее пообещали ответить КНДР за попытки дестабилизировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что Северная Корея вновь собралась ввести войска в демилитаризованную зону. После этого возле границы был взорван объединенный штаб связи по взаимодействию с Южной Кореей. В Сеуле заявили, что северокорейская сторона планировала взрыв заранее и открыто его анонсировала.

Причина эскалации в том, что с территории Южной Кореи были сброшены листовки. Затем власти КНДР объявили, что Пхеньян прекращает контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram