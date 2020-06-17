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ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК! 31-летняя женщина ушла из больницы в Петрикове и не вернулась
Источник материала: ОНТ
Разыскивается Полуян Ирина Петровна 1989 года рождения. 28 мая женщина ушла из приемного отделения больницы в Петрикове (Гомельская область). С тех пор местонахождения Ирины неизвестно. Об этом информирует поисково-спасательный отряд «Симуран».
Ирина Полуян проживает в поселке Копаткевичи Петриковского района Гомельской области.
Когда ее видели в последний раз, женщина была одета в серую спортивную кофту Adidas, темные спортивные штаны, черные шлепанцы. При себе у Полуян была коричневая сумка.
Ирина Петровна имеет темные волосы, карие глаза. Рост женщины – 170 см, телосложение среднее.
Особые приметы пропавшей: ДЦП, хромота на правую ногу, правая рука малоподвижна.
Если вы встретите Ирину или вам станет что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам: +375333356074, +375292321111 или 102.
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Разыскивается Полуян Ирина Петровна 1989 года рождения. 28 мая женщина ушла из приемного отделения больницы в Петрикове (Гомельская область). С тех пор...
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