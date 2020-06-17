ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК! 31-летняя женщина ушла из больницы в Петрикове и не вернулась

17.06.2020 11:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК! 31-летняя женщина ушла из больницы в Петрикове и не вернулась

Разыскивается Полуян Ирина Петровна 1989 года рождения. 28 мая женщина ушла из приемного отделения больницы в Петрикове (Гомельская область). С тех пор местонахождения Ирины неизвестно. Об этом информирует поисково-спасательный отряд «Симуран».

Ирина Полуян проживает в поселке Копаткевичи Петриковского района Гомельской области.

Когда ее видели в последний раз, женщина была одета в серую спортивную кофту Adidas, темные спортивные штаны, черные шлепанцы. При себе у Полуян была коричневая сумка.

Ирина Петровна имеет темные волосы, карие глаза. Рост женщины – 170 см, телосложение среднее.

Особые приметы пропавшей: ДЦП, хромота на правую ногу, правая рука малоподвижна.

Если вы встретите Ирину или вам станет что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам: +375333356074, +375292321111 или 102.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разыскивается Полуян Ирина Петровна 1989 года рождения. 28 мая женщина ушла из приемного отделения больницы в Петрикове (Гомельская область). С тех пор...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зачем нужно выпивать стакан воды натощак?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика