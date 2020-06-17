Зачем нужно выпивать стакан воды натощак?

Источник материала: ОНТ

Немецкие ученые рассказали, что употребление одного стакана воды натощак полезно для состояния кожи, волос и метаболизма, пишет Planet Today.

Специалисты провели исследование, в ходе которого наблюдали за добровольцами. Они ежедневно выпивали стакан чистой бутилированной воды натощак. Ученые намеревались доказать известную теорию о том, что если пить воду на пустой желудок, это благотворно влияет на организм.

Участники эксперимента заметили улучшения в обмене веществ. Кроме того, у испытуемых исчезли кожные покраснения и высыпания. Цвет лица улучшился, кожа стала более гладкой, а волосы – здоровыми. По словам исследователей, у участников эксперимента на 20% ускорился метаболизм.

ФОТО: freepik

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