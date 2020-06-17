Новый «почти флагман» Nokia засветился на Amazon. Все особенности, цена и время анонса

Источник материала: Tut.by

HMD Global работает над новым смартфоном Nokia верхнего дивизиона — Nokia 8.3 5G. Подробности о гаджете случайно раскрыл Amazon, пишет Gizmochina .





В Сети появилось описание смартфона, размещенное на Amazon Germany. Там есть скриншоты с дизайном аппарата и описание некоторых функций. Также известно, что в Европе девайс будет доступен в модификациях с 6/64 ГБ и 8/128 ГБ памяти. Ожидаемая цена — соответственно 599 и 649 евро.

Предполагается, что диагональ экрана составит 6,81 дюйма (IPS, Full HD+, 20:9). Операционной системой выступит Android 10 (скорее всего, в рамках программы Android One). Процессор — Snapdragon 765G, объем аккумулятора — 4500 мАч, быстрая зарядка — 18-ваттная. Сканер отпечатков пальцев — на боковой грани. Появится поддержка 5G-сетей. Основная камера ZEISS обзаведется модулями на 64 Мп, 12 Мп («ширик») и 2 Мп (макро). Фронтальная камера будет на 24 Мп.

Продажи якобы начнутся уже в июле.

Ниже — цены популярных смартфонов Nokia: