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Новый «почти флагман» Nokia засветился на Amazon. Все особенности, цена и время анонса

17.06.2020 11:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

HMD Global работает над новым смартфоном Nokia верхнего дивизиона — Nokia 8.3 5G. Подробности о гаджете случайно раскрыл Amazon, пишет Gizmochina.


В Сети появилось описание смартфона, размещенное на Amazon Germany. Там есть скриншоты с дизайном аппарата и описание некоторых функций. Также известно, что в Европе девайс будет доступен в модификациях с 6/64 ГБ и 8/128 ГБ памяти. Ожидаемая цена — соответственно 599 и 649 евро.

Предполагается, что диагональ экрана составит 6,81 дюйма (IPS, Full HD+, 20:9). Операционной системой выступит Android 10 (скорее всего, в рамках программы Android One). Процессор — Snapdragon 765G, объем аккумулятора — 4500 мАч, быстрая зарядка — 18-ваттная. Сканер отпечатков пальцев — на боковой грани. Появится поддержка 5G-сетей. Основная камера ZEISS обзаведется модулями на 64 Мп, 12 Мп («ширик») и 2 Мп (макро). Фронтальная камера будет на 24 Мп.

Продажи якобы начнутся уже в июле.

Ниже — цены популярных смартфонов Nokia:

 
 
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