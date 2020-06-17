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С сегодняшнего дня белорусам и украинцам стало проще получить гражданство РФ

17.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В России вступил в силу Федеральный закон, отменяющий для граждан Беларуси и Украины обязательный экзамен на знание русского языка при получении российского гражданства.



Закон, который готовили с конца 2019 года, был подписан 19 марта и вступил в силу через 90 дней-17 июня, сообщает "Белсат".

Ранее белорусы и украинцы могли получить гражданство России только после собеседования на знание языка. Теперь их, если они свободно разговаривают по-русски, автоматически признают носителями русского языка, если они сами или их прямые родственники постоянно проживают или раньше проживали на территории России, СССР или Российской империи.

Ранее социолог Елена Артеменко заявляла «Белсату», что «не произойдет какого-то увеличения оттока белорусов в Россию, так как и сейчас никаких препятствий для граждан нашей страны в том, чтобы принимать участие на российском рынке труда нет.


Даже препятствий для того, чтобы получить высшее образование в РФ на бесплатной основе, тоже нет. Поэтому нововведения на ситуацию барьеров на ситуацию никак не повлияют», – рассказала она.

По мнению социолога, это нововведение не имеет особого значения. Объясняется принятие нового закона геополитическими интересами Кремля, в том числе и желание каким-то образом продемонстрировать лидерство в регионе.
 
 
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В России вступил в силу Федеральный закон, отменяющий для граждан Беларуси и Украины обязательный экзамен на знание русского языка при получении российского...
 
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