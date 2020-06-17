«Бокал пива допускается». Врач рассказал, сколько можно выпить на пляже

Источник материала: СТВ

Гость программы «Большой город» – главный врач Городской станции скорой помощи.

Илона Волынец, ведущая СТВ:

Когда люди отдыхают на пляже, бокал пива допускается в таком случае? Я понимаю, что если я спрошу – жара и алкоголь, то Вы, наверное, скажете – нет.





Если Вы скажете бокал пива, то бокал пива допускается. Не должно быть просто безмерное употребление алкоголя. Если это будут небольшие дозы, то, я думаю, это возможно. Но надо себя контролировать. Тут две позиции – вход в воду в состоянии алкогольного опьянения – мы знаем, чем это периодически заканчивается – и другая – нахождение на той же самой жаре. То есть надо помнить, что алкоголь ни при каких ситуациях не утоляет жажду. Если вы пиво выпили, и вроде бы мы считаем, что утолили, но, на самом деле, после этого обезвоживание, наоборот, усиливается. А люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, возраст пожилой – это, конечно, не надо.