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«Бокал пива допускается». Врач рассказал, сколько можно выпить на пляже

17.06.2020 11:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы «Большой город» главный врач Городской станции скорой помощи.

Илона Волынец, ведущая СТВ:
Когда люди отдыхают на пляже, бокал пива допускается в таком случае? Я понимаю, что если я спрошу – жара и алкоголь, то Вы, наверное, скажете – нет.

«Бокал пива допускается». Врач рассказал, сколько можно выпить на пляже

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска
Если Вы скажете бокал пива, то бокал пива допускается. Не должно быть просто безмерное употребление алкоголя. Если это будут небольшие дозы, то, я думаю, это возможно. Но надо себя контролировать. Тут две позиции – вход в воду в состоянии алкогольного опьянения – мы знаем, чем это периодически заканчивается – и другая – нахождение на той же самой жаре. То есть надо помнить, что алкоголь ни при каких ситуациях не утоляет жажду. Если вы пиво выпили, и вроде бы мы считаем, что утолили, но, на самом деле, после этого обезвоживание, наоборот, усиливается. А люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, возраст пожилой – это, конечно, не надо.
Люди в материале: Александр Жинко, Илона Волынец

 
Теги: Минск
 
 
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Гость программы «Большой город» – главный врач Городской станции скорой помощи. Илона Волынец, ведущая СТВ:Когда люди отдыхают на пляже, бокал пива допускается в...
 
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