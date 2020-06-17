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Фадеев сравнил бывших подопечных с женщинами легкого поведения
Источник материала: ОНТ
Известный продюсер Максим Фадеев сравнил музыкантов, с которыми он работал ранее, с женщинами легкого поведения. Об этом он
Продюсер заявил, что «жил в настоящем аду» последние пять лет. Еще недавно, подчеркивает Фадеев, потребительское отношение к нему со стороны «деток» было нормой.
Сейчас, по словам Максима, он не думает ни о чем лишнем, осознает счастье и может позволить себе спокойно писать музыку.
В октябре 2019 года Фадеев объявил о прекращении сотрудничества со всеми артистами лейбла MALFA. Продюсер аргументировал решение о роспуске «системным воровством» со стороны менеджеров. Также Максим отмечал, что в лейбл попадает «непонятный контент».
Фото: instagram / fadeevmaxim
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Известный продюсер Максим Фадеев сравнил музыкантов, с которыми он работал ранее, с женщинами легкого поведения. Об этом он высказался в своем Instagram. Продюсер...
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