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«Смена власти – это ненормально»: Ермошина объяснила, зачем добилась нового дела против Тихановского
Источник материала: KYKY>
На блогера Сергея Тихановского, который содержится под стражей, завели новое уголовное дело. На этот раз – по статье 191 УК (о препятствии выборам),
В беседе с kp.by глава ЦИК Лидия Ермошина
– Согласитесь, чтобы за два месяца до выборов несколько инициативных групп столкнулись с уголовными делами, – такого не было.
– Не надо уголовные дела к нам. Это идет параллельно и не зависит от ЦИК. Инициатором одного заявления в отношении Тихановского была и я. Это связано с тем, что эта группа вела себя непотребно. У нас всегда этот период – сбор подписей – проходил культурно и корректно. Даже в 2010 году, когда были самые громкие выборы. Группа Тихановского стремились расшатать ситуацию, использовала сбор подписей, направив ее на смену власти.
– Смена власти, наверное, нормально для времени выборов.
– Нет, не нормально. Выборы – это конституционный переход власти, но не насильственная смена.
Напомним, 4 июня во время заседания ЦИК Лидия Ермошина публично
Тихановского арестовали еще 29 мая, в результате провокации с участием секс-работницы из Минска на легальном пикете в Гродно. Вместе с блогером задержали еще девять человек. Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 УК РБ (о групповых действиях граждан, грубо нарушающих общественный порядок). Арестованные находятся в СИЗО-1 на Володарского. Восемь человек, которым вменяют 342-ю статью УК, признаны политзаключенными.
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«Смена власти – это ненормально»: Ермошина объяснила, зачем добилась нового дела против Тихановского
На блогера Сергея Тихановского, который содержится под стражей, завели новое уголовное дело. На этот раз – по статье 191 УК (о препятствии выборам), узнал...
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