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«Смена власти – это ненормально»: Ермошина объяснила, зачем добилась нового дела против Тихановского

17.06.2020 14:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На блогера Сергея Тихановского, который содержится под стражей, завели новое уголовное дело. На этот раз – по статье 191 УК (о препятствии выборам), узнал правозащитный центр «Весна».

В беседе с kp.by глава ЦИК Лидия Ермошина призналась, что новую «уголовку» против Тихановского инициировала она. Вот фрагмент разговора Ермошиной с журналистом:

– Согласитесь, чтобы за два месяца до выборов несколько инициативных групп столкнулись с уголовными делами, – такого не было.

– Не надо уголовные дела к нам. Это идет параллельно и не зависит от ЦИК. Инициатором одного заявления в отношении Тихановского была и я. Это связано с тем, что эта группа вела себя непотребно. У нас всегда этот период – сбор подписей – проходил культурно и корректно. Даже в 2010 году, когда были самые громкие выборы. Группа Тихановского стремились расшатать ситуацию, использовала сбор подписей, направив ее на смену власти.

– Смена власти, наверное, нормально для времени выборов.

– Нет, не нормально. Выборы – это конституционный переход власти, но не насильственная смена.

Напомним, 4 июня во время заседания ЦИК Лидия Ермошина публично объявила, что попросила СК проверить действия Сергея Тихановского на пикетах по сбору подписей. Глава ЦИК посчитала, что надписи со словом «прихлопнуть» на плакатах – это адресованная ей угроза убийством.

Тихановского арестовали еще 29 мая, в результате провокации с участием секс-работницы из Минска на легальном пикете в Гродно. Вместе с блогером задержали еще девять человек. Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 УК РБ (о групповых действиях граждан, грубо нарушающих общественный порядок). Арестованные находятся в СИЗО-1 на Володарского. Восемь человек, которым вменяют 342-ю статью УК, признаны политзаключенными.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На блогера Сергея Тихановского, который содержится под стражей, завели новое уголовное дело. На этот раз – по статье 191 УК (о препятствии выборам), узнал...
 
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