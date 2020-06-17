«Смена власти – это ненормально»: Ермошина объяснила, зачем добилась нового дела против Тихановского

Источник материала: KYKY

На блогера Сергея Тихановского, который содержится под стражей, завели новое уголовное дело. На этот раз – по статье 191 УК (о препятствии выборам), узнал правозащитный центр «Весна».

В беседе с kp.by глава ЦИК Лидия Ермошина призналась , что новую «уголовку» против Тихановского инициировала она. Вот фрагмент разговора Ермошиной с журналистом:

– Согласитесь, чтобы за два месяца до выборов несколько инициативных групп столкнулись с уголовными делами, – такого не было.

– Не надо уголовные дела к нам. Это идет параллельно и не зависит от ЦИК. Инициатором одного заявления в отношении Тихановского была и я. Это связано с тем, что эта группа вела себя непотребно. У нас всегда этот период – сбор подписей – проходил культурно и корректно. Даже в 2010 году, когда были самые громкие выборы. Группа Тихановского стремились расшатать ситуацию, использовала сбор подписей, направив ее на смену власти.

– Смена власти, наверное, нормально для времени выборов.

– Нет, не нормально. Выборы – это конституционный переход власти, но не насильственная смена.

Напомним, 4 июня во время заседания ЦИК Лидия Ермошина публично объявила , что попросила СК проверить действия Сергея Тихановского на пикетах по сбору подписей. Глава ЦИК посчитала, что надписи со словом «прихлопнуть» на плакатах – это адресованная ей угроза убийством.

Тихановского арестовали еще 29 мая, в результате провокации с участием секс-работницы из Минска на легальном пикете в Гродно. Вместе с блогером задержали еще девять человек. Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 УК РБ (о групповых действиях граждан, грубо нарушающих общественный порядок). Арестованные находятся в СИЗО-1 на Володарского. Восемь человек, которым вменяют 342-ю статью УК, признаны политзаключенными.