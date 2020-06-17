В Харькове мужчина догнал и остановил «жигули» с потерявшим сознание водителем

Источник материала: Tut.by

В Харькове мужчина догнал и остановил автомобиль, водитель которого потерял сознание. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.

По информации очевидцев, инцидент произошел на улице Клочковской. Водитель «жигулей» потерял сознание, а проезжавший рядом мужчина заметил это. На записи, размещенной в сообществе «Харьков NOW» в Facebook, видно, что ВАЗ поехал на красный, после чего другой водитель сразу вышел из своего авто и побежал за неуправляемыми «жигулями». За перекрестком мужчина смог догнать и остановить машину.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.