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В Харькове мужчина догнал и остановил «жигули» с потерявшим сознание водителем

17.06.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Харькове мужчина догнал и остановил автомобиль, водитель которого потерял сознание. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.

По информации очевидцев, инцидент произошел на улице Клочковской. Водитель «жигулей» потерял сознание, а проезжавший рядом мужчина заметил это. На записи, размещенной в сообществе «Харьков NOW» в Facebook, видно, что ВАЗ поехал на красный, после чего другой водитель сразу вышел из своего авто и побежал за неуправляемыми «жигулями». За перекрестком мужчина смог догнать и остановить машину.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

 
 
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Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.
 
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