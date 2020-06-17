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В Харькове мужчина догнал и остановил «жигули» с потерявшим сознание водителем
Источник материала: Tut.by
В Харькове мужчина догнал и остановил автомобиль, водитель которого потерял сознание. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.
По информации очевидцев, инцидент произошел на улице Клочковской. Водитель «жигулей» потерял сознание, а проезжавший рядом мужчина заметил это. На записи, размещенной в сообществе
Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.
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