Сальма Хайек опубликовала фото без макияжа и с седыми волосами

Источник материала: Tut.by

53-летняя Сальма Хайек часто делится с поклонниками честными фотографиями без макияжа и фильтров, демонстрируя свою натуральную красоту. А вчера звезда опубликовала в инстаграме фото, на котором показала 15 миллионам фолловеров седые корни волос до окрашивания.

— В ожидании повторных съемок мне наконец-то пришлось покрасить корни, — подписала актриса снимок. На фото «после» знаменитость предстала уже с мейкапом, пишет spletnik.ru.

Пост звезды появился после того, как она недавно рассказала, что ее любимые дни были, когда она была свежа и не носила макияж. Ранее Сальма призналась, что гладкой и сияющей кожей обязана чудодейственному средству, рецепт которого перешел ей по наследству от бабушки. С возрастом Хайек поняла, что не любит наносить макияж. Ей больше всего нравятся дни, когда она может не заглядывать в зеркало.

— Больше всего люблю, когда я без макияжа и можно не смотреть в зеркало, потому что ты не думаешь, как ты выглядишь. Когда ты просто живешь полной жизнью, это перестает быть важным, — рассказывала она.