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Сальма Хайек опубликовала фото без макияжа и с седыми волосами

17.06.2020 14:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

53-летняя Сальма Хайек часто делится с поклонниками честными фотографиями без макияжа и фильтров, демонстрируя свою натуральную красоту. А вчера звезда опубликовала в инстаграме фото, на котором показала 15 миллионам фолловеров седые корни волос до окрашивания.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 16 Июн 2020 в 11:41 PDT

— В ожидании повторных съемок мне наконец-то пришлось покрасить корни, — подписала актриса снимок. На фото «после» знаменитость предстала уже с мейкапом, пишет spletnik.ru.

Пост звезды появился после того, как она недавно рассказала, что ее любимые дни были, когда она была свежа и не носила макияж. Ранее Сальма призналась, что гладкой и сияющей кожей обязана чудодейственному средству, рецепт которого перешел ей по наследству от бабушки. С возрастом Хайек поняла, что не любит наносить макияж. Ей больше всего нравятся дни, когда она может не заглядывать в зеркало.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 14 Июн 2020 в 9:23 PDT

— Больше всего люблю, когда я без макияжа и можно не смотреть в зеркало, потому что ты не думаешь, как ты выглядишь. Когда ты просто живешь полной жизнью, это перестает быть важным, — рассказывала она.

 
 
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53-летняя актриса часто делится с поклонниками честными фотографиями без макияжа и фильтров.
 
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