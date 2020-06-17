Белорусы и украинцы начнут получать российское гражданство без экзамена

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В России начал действовать федеральный закон об отмене экзамена для граждан Украины и Беларуси, который подтверждает знание ими русского языка, передает РИА «Новости» .

Отныне жители этих государств смогут получить гражданство РФ, не сдавая соответствующий экзамен.

В федеральном законе «О гражданстве РФ» говорится, что иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут быть признаны носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России или на территории, которая относилась к Российской империи или Советскому Союзу.

Принятый закон позволяет комиссии признать носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Украины и Беларуси, свободно владеющих русским. Это можно сделать, если лично подать заявление о признании носителем русского языка, а также имея соответствующие основания, предусмотренные федеральным законом о гражданстве.