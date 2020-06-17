ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусы и украинцы начнут получать российское гражданство без экзамена

17.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В России начал действовать федеральный закон об отмене экзамена для граждан Украины и Беларуси, который подтверждает знание ими русского языка, передает РИА «Новости».

Отныне жители этих государств смогут получить гражданство РФ, не сдавая соответствующий экзамен.

В федеральном законе «О гражданстве РФ» говорится, что иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут быть признаны носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России или на территории, которая относилась к Российской империи или Советскому Союзу.

Принятый закон позволяет комиссии признать носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Украины и Беларуси, свободно владеющих русским. Это можно сделать, если лично подать заявление о признании носителем русского языка, а также имея соответствующие основания, предусмотренные федеральным законом о гражданстве.

Добавим, что закон был одобрен Госдумой в третьем чтении еще в марте, позднее его подписал президент России Владимир Путин. На территории РФ постоянно проживают и уже имеют вид на жительство 172 тысяч граждан Украины и 32 тысячи граждан Беларуси.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начал действовать федеральный закон об отмене экзамена для граждан Украины и Беларуси, который подтверждает знание ими русского языка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Двое мужчин за сутки утонули в Брестской области: спасатели призывают соблюдать правила поведения на воде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика