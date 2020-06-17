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Звезда группы K-Pop Yohan умер в возрасте 28 лет
Источник материала: ОНТ
Южнокорейский певец Йохан (Yohan) скончался в возрасте 28 лет,
Смерть артиста подтвердило агентство KJ Music Entertainment. По просьбе семьи исполнителя причину смерти не называют. Йохан будет похоронен 18 в Сеуле июня.
Певец начал карьеру в K-Pop-группе NOM в 2015 году. Когда коллектив распался, исполнитель присоединился к бойз-бэнду TST.
ФОТО: 김요한
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Южнокорейский певец Йохан (Yohan) скончался в возрасте 28 лет, пишет Korea Times. Смерть артиста подтвердило агентство KJ Music Entertainment. По просьбе семьи исполнителя причину...
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