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Почему жжётся крапива? Объясняем в двух словах

17.06.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Кто не обжигался крапивой хотя бы раз? Наверное, только такой человек, в пределах досягаемости которого попросту не растёт крапива. Мы решили узнать, почему же это растение вызывает такие неприятные ощущения при прикосновении.

Крапива покрыта тонкими волосками, которые напоминают медицинскую ампулу. Кстати, в переводе с латинского эти волоски переводятся как «жгу». Так вот, внутри «ампул» содержатся гистамин, холин и муравьиная кислота.

Первый компонент в основном безобиден, второй – полезен для здоровья и также называется «Витамин В4», а вот третий – то самое, что вызывает боль. Когда человек прикасается к крапиве, хрупкие волоски растения мгновенно ломаются, становятся острыми и разрезают кожу, после чего указанные выше компоненты попадают в ранку.

Почему жжётся крапива? Объясняем в двух словах
Фото: pixabay.com 

И что делать? От жжения можно избавиться при помощи холодной воды. Также рану можно протереть спиртом. А вот нагревать обожжённую кожу, чесать её или мазать маслом нельзя. Обычно последствия прикосновения к крапиве проходят в течение суток. Если рана продолжает болеть или человек испытывает недомогание, то нужно обратиться к врачу, поскольку в организм могла попасть инфекция. Или это аллергия, в борьбе с которой тоже потребуются знания медиков.

Кстати, с приходом тёплых деньков людей подстерегает ещё одна опасность – клещи.

Что делать, если вас укусил клещ, – читайте здесь.

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Кто не обжигался крапивой хотя бы раз? Наверное, только такой человек, в пределах досягаемости которого попросту не растёт крапива. Мы решили узнать, почему же это...
 
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