Бритни Спирс поделилась снимками в откровенном наряде и прослыла странной

Источник материала: ОНТ

Популярная певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram серию снимков в откровенном наряде. Фанаты посчитали звезду странной.

38-летняя поп-исполнительница позирует на фоне белой стены. На звездной певице кроп-топ с гороховым принтом. У наряда глубокое декольте, оголяющее часть груди Спирс. Из аксессуаров у Бритни – черный чокер, а на лицо женщина нанесла макияж smoky eyes с плавным переходом тона от светлого к более темному.

Снимки певицы озадачили ее подписчиков. Люди признаются, что такие фото заставляют их волноваться за звезду. «С тобой все в порядке?», «Что с тобой происходит»?, «Кто-нибудь, посоветуйте ей нанять менеджера для соцсетей», «Ни один из кадров не выглядит привлекательно. С тобой что-то не так», «Бритни, ты странная!»,– комментировали изображения поклонники.

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