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В Слуцком районе пропала женщина. Милиция просит граждан помочь в поиске
17.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкий РОВД устанавливает местонахождение без вести исчезнувшей Отчик Елены Сергеевны, 21.12.1981 года рождения, уроженки д. Жилин-Брод Слуцкого района, жительницы г. Минска.
Известно, что 6 июня 2020 года находилась в д. Городище Слуцкого района вблизи трассы Р23, намереваясь ехать на попутном транспорте в г. Минск, после чего до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, лицо круглое, волосы прямые длиной ниже плеч, крашены в темный тон.
Была одета: куртка кожаная укороченная черного цвета, майка желтого цвета, черные джинсы, кроссовки белого цвета.
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Слуцкий РОВД устанавливает местонахождение без вести исчезнувшей Отчик Елены Сергеевны, 21.12.1981 года рождения, уроженки д. Жилин-Брод Слуцкого района, жительницы г....
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