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В Слуцком районе пропала женщина. Милиция просит граждан помочь в поиске

17.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцком районе пропала женщина. Милиция просит граждан помочь в поиске

Слуцкий РОВД устанавливает местонахождение без вести исчезнувшей Отчик Елены Сергеевны, 21.12.1981 года рождения, уроженки д. Жилин-Брод Слуцкого района, жительницы г. Минска.

Известно, что 6 июня 2020 года находилась в д. Городище Слуцкого района вблизи трассы Р23, намереваясь ехать на попутном транспорте в г. Минск, после чего до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, лицо круглое, волосы прямые длиной ниже плеч, крашены в темный тон.

Была одета: куртка кожаная укороченная черного цвета, майка желтого цвета, черные джинсы, кроссовки белого цвета.

Просим лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Отчик Е.С., сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 8-01795-62662, 52521, моб. 8-033-6045518, 8-029-6054246.

За предоставление значимой информации анонимность и вознаграждение гарантируем!


Отдел уголовного розыска
Слуцкого РОВД

 
Теги: Минск
 
 
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Слуцкий РОВД устанавливает местонахождение без вести исчезнувшей Отчик Елены Сергеевны, 21.12.1981 года рождения, уроженки д. Жилин-Брод Слуцкого района, жительницы г....
 
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