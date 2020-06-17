В Слуцком районе пропала женщина. Милиция просит граждан помочь в поиске

Источник материала: Слуцк Город





Слуцкий РОВД устанавливает местонахождение без вести исчезнувшей Отчик Елены Сергеевны, 21.12.1981 года рождения, уроженки д. Жилин-Брод Слуцкого района, жительницы г. Минска.

Известно, что 6 июня 2020 года находилась в д. Городище Слуцкого района вблизи трассы Р23, намереваясь ехать на попутном транспорте в г. Минск, после чего до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, лицо круглое, волосы прямые длиной ниже плеч, крашены в темный тон.

Была одета: куртка кожаная укороченная черного цвета, майка желтого цвета, черные джинсы, кроссовки белого цвета.

Просим лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Отчик Е.С., сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 8-01795-62662, 52521, моб. 8-033-6045518, 8-029-6054246.

За предоставление значимой информации анонимность и вознаграждение гарантируем!



Отдел уголовного розыска

Слуцкого РОВД