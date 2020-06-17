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Под Брестом бесправник на мотоцикле улетел в кювет

17.06.2020 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил травмы в аварии, которая произошла утром 17 июня в Брестском районе, сообщили в ГАИ.


Предварительно установлено, что 22-летний водитель мотоцикла Suzuki ехал в сторону деревни Шумаки. На закруглении дороги он не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате ДТП мотоциклист получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу. Установлено, что он не имел права управления (никогда не получал).

 
 
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В результате ДТП мотоциклист получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу.
 
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