Под Брестом бесправник на мотоцикле улетел в кювет

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил травмы в аварии, которая произошла утром 17 июня в Брестском районе, сообщили в ГАИ.





Предварительно установлено, что 22-летний водитель мотоцикла Suzuki ехал в сторону деревни Шумаки. На закруглении дороги он не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате ДТП мотоциклист получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу. Установлено, что он не имел права управления (никогда не получал).