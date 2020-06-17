|
Под Брестом бесправник на мотоцикле улетел в кювет
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист получил травмы в аварии, которая произошла утром 17 июня в Брестском районе,
Предварительно установлено, что 22-летний водитель мотоцикла Suzuki ехал в сторону деревни Шумаки. На закруглении дороги он не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате ДТП мотоциклист получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу. Установлено, что он не имел права управления (никогда не получал).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП мотоциклист получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)