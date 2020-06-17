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КНДР подводит войска к границе с Южной Кореей
Источник материала: СТВ
Новости мира. Ситуация накаляется: КНДР подводит войска к границе с Южной Кореей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военные будут находиться в районах кэсонского технопарка и туристического комплекса в горах Кымгансан. Пхеньян заявил, что возобновляет все виды военных учений, а укрепления на рубеже двух государств, которые были снесены по итогам двусторонних договорённостей, будут установлены вновь.
Накануне КНДР взорвала здание межкорейского офиса связи. Его открытие два года назад было последней на сегодня попыткой наладить диалог между Сеулом и Пхеньяном. Так КНДР ответила на провокации со стороны Юга — массовое распространение пропагандистских листовок.
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Новости мира. Ситуация накаляется: КНДР подводит войска к границе с Южной Кореей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные будут находиться в районах...
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