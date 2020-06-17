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КНДР подводит войска к границе с Южной Кореей

17.06.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Ситуация накаляется: КНДР подводит войска к границе с Южной Кореей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КНДР подводит войска к границе с Южной Кореей

Военные будут находиться в районах кэсонского технопарка и туристического комплекса в горах Кымгансан. Пхеньян заявил, что возобновляет все виды военных учений, а укрепления на рубеже двух государств, которые были снесены по итогам двусторонних договорённостей, будут установлены вновь.

КНДР подводит войска к границе с Южной Кореей

КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне

Накануне КНДР взорвала здание межкорейского офиса связи. Его открытие два года назад было последней на сегодня попыткой наладить диалог между Сеулом и Пхеньяном. Так КНДР ответила на провокации со стороны Юга — массовое распространение пропагандистских листовок.

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Новости мира. Ситуация накаляется: КНДР подводит войска к границе с Южной Кореей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные будут находиться в районах...
 
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