Бизнес поддержал сотрудников домов-интернатов в Орше

Источник материала: ОНТ

Марафон добрых дел продолжается. К акции присоединяется всё больше людей в регионах. В Орше поддержать сотрудников домов-интернатов решил бизнес.

Более 10 компаний приняли участие в сборе средств индивидуальной защиты, сухих завтраков. В коробках - даже мороженое. До этого необходимую поддержку здесь оказывали медицинскому персоналу больниц. Но вот так масштабно бизнес пришёл на помощь впервые. Собирали продукты и вещи специально для работников интернатов, пансионатов и приютов.

Инна Крачек, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Работники интернатов согласились работать вахтовым методом, то есть не уходить никуда 14 дней, и живут, непрерывно работают и не видят ничего, кроме проживающих. Чтобы поддержать этих людей, откликнулись все, кто мог».

Александр Милосердный, начальник коммерческого отдела предприятия: «Захотелось быть частью чего-то общего, все медики нам помогают, и мы решили помочь им, потому что это наша общая проблема, и только вместе мы можем её решить».

Первая остановка у Бабиничского дома-интерната. Он один из самых крупных в регионе, здесь постоянно проживают 400 человек. Чтобы обезопасить пожилых людей, 56 сотрудников сутками находятся рядом. Сейчас идёт пятая вахта. Всего же помощь сегодня поступила в четыре социальных учреждения Оршанского района.

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