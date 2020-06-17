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Бизнес поддержал сотрудников домов-интернатов в Орше
Источник материала: ОНТ
Марафон добрых дел продолжается. К акции присоединяется всё больше людей в регионах. В Орше поддержать сотрудников домов-интернатов решил бизнес.
Более 10 компаний приняли участие в сборе средств индивидуальной защиты, сухих завтраков. В коробках - даже мороженое. До этого необходимую поддержку здесь оказывали медицинскому персоналу больниц. Но вот так масштабно бизнес пришёл на помощь впервые. Собирали продукты и вещи специально для работников интернатов, пансионатов и приютов.
Первая остановка у Бабиничского дома-интерната. Он один из самых крупных в регионе, здесь постоянно проживают 400 человек. Чтобы обезопасить пожилых людей, 56 сотрудников сутками находятся рядом. Сейчас идёт пятая вахта. Всего же помощь сегодня поступила в четыре социальных учреждения Оршанского района.
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Марафон добрых дел продолжается. К акции присоединяется всё больше людей в регионах. В Орше поддержать сотрудников домов-интернатов решил бизнес. Более 10 компаний...
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