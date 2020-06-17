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«Летний патруль» на вороновском пруду
17.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В жаркие июньские дни на пляже вороновского пруда яблоку негде упасть. Чтобы напомнить многочисленным отдыхающим правила безопасного поведения на воде, вороновские спасатели и молодежь присоединились к акции «Летний патруль».
Инспектор надзора и профилактики Вороновского РОЧС Андрей Винцкевич вместе с первым секретарем РК ОО «БРСМ» Натальей Метелицей напомнили землякам правила безопасного отдыха: не заплывать за буйки, не купаться в нетрезвом виде, не оставлять детей без присмотра, обучать их плаванию планомерно. На данную тематику вручили отдыхающим на городском пляже красочные буклеты с полезной подручной подсказкой.
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В жаркие июньские дни на пляже вороновского пруда яблоку негде упасть. Чтобы напомнить многочисленным отдыхающим правила безопасного поведения на воде, ...
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