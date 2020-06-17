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«Летний патруль» на вороновском пруду

17.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Летний патруль» на вороновском пруду

В жаркие июньские дни на пляже вороновского пруда яблоку негде упасть. Чтобы напомнить многочисленным отдыхающим правила безопасного поведения на воде,  вороновские спасатели и молодежь присоединились к акции «Летний патруль».


«Летний патруль» на вороновском пруду
«Летний патруль» на вороновском пруду
«Летний патруль» на вороновском пруду
«Летний патруль» на вороновском пруду
«Летний патруль» на вороновском пруду

Инспектор надзора и профилактики Вороновского РОЧС Андрей Винцкевич вместе с первым секретарем РК ОО «БРСМ» Натальей Метелицей напомнили землякам правила безопасного отдыха: не заплывать за буйки, не купаться в нетрезвом виде, не оставлять детей без присмотра, обучать их плаванию планомерно. На данную тематику вручили отдыхающим на городском пляже красочные буклеты с полезной подручной подсказкой.


«Летний патруль» на вороновском пруду
«Летний патруль» на вороновском пруду
«Летний патруль» на вороновском пруду
«Летний патруль» на вороновском пруду
«Летний патруль» на вороновском пруду
«Летний патруль» на вороновском пруду
«Летний патруль» на вороновском пруду

 
 
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В жаркие июньские дни на пляже вороновского пруда яблоку негде упасть. Чтобы напомнить многочисленным отдыхающим правила безопасного поведения на воде, ...
 
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