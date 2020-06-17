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На Победителей переходившие дорогу утки спровоцировали ДТП. Момент попал на видео
Источник материала: Tut.by
Водитель не успел затормозить, когда другой пропускал семейство уток, переходящее дорогу. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил читатель Сергей.
Видео: Сергей Федорчук
Авария произошла днем 17 июня на столичном проспекте Победителей. По словам читателя, водитель «Яндекс.Такси» ехал во второй полосе и остановился, чтобы пропустить уток, переходивших восьмиполосный проспект в неположенном месте. В этот момент в него врезался Renault, водитель которого не успел среагировать.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, утки не пострадали.
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В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, утки не пострадали.
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