На Победителей переходившие дорогу утки спровоцировали ДТП. Момент попал на видео

Источник материала: Tut.by

Водитель не успел затормозить, когда другой пропускал семейство уток, переходящее дорогу. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил читатель Сергей.

Видео: Сергей Федорчук

Авария произошла днем 17 июня на столичном проспекте Победителей. По словам читателя, водитель «Яндекс.Такси» ехал во второй полосе и остановился, чтобы пропустить уток, переходивших восьмиполосный проспект в неположенном месте. В этот момент в него врезался Renault, водитель которого не успел среагировать.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, утки не пострадали.