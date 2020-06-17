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С рабочим визитом находится сегодня в Вороновском районе депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Павел Михалюк
17.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В обеденный перерыв в Доме механизатора КСУП «Гирки» в аг. Заболоть собрались труженики хозяйства, работники школы, медики и местные жители, пожелавшие встретиться не только с парламентарием, но и представителями местной власти. Основными темами разговора председателя районного Совета депутатов Елены Ганевич и Павла Рышардовича с участниками встречи стали реалии сегодняшнего дня —профилактика распространения COVID-19 и информационное разъяснение важнейшей политической кампании года — предстоящие выборы главы государства. Кроме того, обсудили ряд вопросов, волнующих население — возможность установки в агрогородке банкомата, ремонт ограждения кладбища, восстановление проблемных дорог и многие другие вопросы.
После личного приема граждан в Заболотском сельисполкоме депутат поспешил Мисевичи, где также запланирована встреча с представителями округа.
Подробнее читайте в печатной версии «ВГ».
Галина ШЛЕМПО.
Фото автора.
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С рабочим визитом находится сегодня в Вороновском районе депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Павел Михалюк
В обеденный перерыв в Доме механизатора КСУП «Гирки» в аг. Заболоть собрались труженики хозяйства, работники школы, медики и местные жители, пожелавшие...
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