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С рабочим визитом находится сегодня в Вороновском районе депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Павел Михалюк

17.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С рабочим визитом находится сегодня в Вороновском районе депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Павел Михалюк

В обеденный перерыв в Доме механизатора КСУП «Гирки» в аг. Заболоть собрались труженики хозяйства, работники школы, медики и местные жители, пожелавшие встретиться не только с парламентарием, но и представителями местной власти. Основными темами разговора председателя районного Совета депутатов Елены Ганевич и Павла Рышардовича с участниками встречи стали реалии сегодняшнего дня —профилактика распространения  COVID-19 и информационное разъяснение важнейшей политической кампании года — предстоящие выборы главы государства. Кроме того, обсудили ряд вопросов, волнующих население — возможность установки в агрогородке банкомата, ремонт ограждения кладбища, восстановление проблемных дорог и многие другие вопросы.


С рабочим визитом находится сегодня в Вороновском районе депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Павел Михалюк
С рабочим визитом находится сегодня в Вороновском районе депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Павел Михалюк
С рабочим визитом находится сегодня в Вороновском районе депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Павел Михалюк
С рабочим визитом находится сегодня в Вороновском районе депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Павел Михалюк


С рабочим визитом находится сегодня в Вороновском районе депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Павел Михалюк
С рабочим визитом находится сегодня в Вороновском районе депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Павел Михалюк
С рабочим визитом находится сегодня в Вороновском районе депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Павел Михалюк

После личного приема граждан в Заболотском сельисполкоме депутат поспешил Мисевичи, где также запланирована встреча с представителями округа.

Подробнее читайте в печатной версии «ВГ».

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
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В обеденный перерыв в Доме механизатора КСУП «Гирки» в аг. Заболоть собрались труженики хозяйства, работники школы, медики и местные жители, пожелавшие...
 
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