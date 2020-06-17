Сгущенку Рогачевского молочноконсервного комбината теперь поставляют в ОАЭ

Источник материала: ОНТ

Легендарная белорусская сгущенка теперь и на Ближнем Востоке. Рогачевский молочноконсервный комбинат начал поставлять свою продукцию в Дубай – крупнейший регион Объединенных Арабских Эмиратов. Эпидситуация в мире практически не сказалась на работе предприятия. Не нарушен ни один зарубежный контракт.

Узнать подробный рецепт этого популярного молочного продукта, пожалуй, невозможно. Это большая тайна. Ведь уникальный насыщенный вкус и есть визитная карточка белорусского бренда. На этом участке сгущенное молоко изготавливают, разливают и упаковывают. 350 тысяч банок в сутки. Из такого количества одновременно формируют 36 партий.

Олег Самышин, начальник консервного цеха Рогачёвского молочноконсервного комбината: «Это непрерывный процесс производства, многие пытаются повторить, но он не получается у них. Молоко натуральное, сахар, как говорится, лучший, и больше никаких добавок – тогда будет качественный продукт».

Работают в две смены. Итальянская линия способна перерабатывать колоссальные объемы сырья. Одного молока заводу в сутки требуется как минимум четыреста тонн. И это один большой механизм, связывающий весь район – от фермы до приемного пункта на комбинате.

Инна Ксензова, ведущий инженер по качеству Рогачёвского молочноконсервного комбината: «Основное внимание, конечно, уделяется молоку-сырью, ну, и к компонентам жести, потому что банку мы делаем сами. Внедрены сертифицированные системы менеджмента качества, в том числе и на соответствие международному стандарту ISO-22000».

Более 80% продукции комбинат отправляет на экспорт. Не только в страны СНГ, но и дальнее зарубежье. Один из новых рынков – Объединенные Арабские Эмираты. По два контейнера общим весом 40 тонн теперь ежемесячно уходят в Дубай.

Александр Якутович, начальник отдела ВЭД Рогачёвского молочноконсервного комбината: «Проводили дегустацию продукции, покупатели и участники выставки были в восторге от качества нашей продукции, от вкусовых качеств, и по итогам выставки был заключен контракт. На основе анализа продаж нашей продукции в Дубае мы видим, что мы составляем достойную конкуренцию такому мировому лидеру, как Nestle».

Эпидемиологическая ситуация в мире практически не сказалась на работе комбината. Не сорван ни один контракт, хотя опасения были. Продолжаются поставки в США и Израиль. Более того, на 30% увеличились продажи сгущенного молока в Россию. Продолжается диверсификация – вслед за Эмиратами белорусским продуктом заинтересовались и в других государствах Ближнего Востока.

Иван Калупахо, генеральный директор Рогачёвского молочноконсервного комбината: «Ведутся длительные переговоры, это не однодневная работа, на это уходят месяцы, а другой раз и годами приходится, так сказать, проталкивать, доказывать, обосновывать вид реализации данной продукции, но когда она уже становится на поток, когда подтверждается качеством, всё, мы уже спокойно начинаем переходить на постоянный ритм работы».

Молочноконсервный завод выпускает более 80 видов продукции. С начала года здесь выросли не только объемы производства, но и выручка на одного работающего сотрудника. Впереди – очередная модернизация. К сентябрю запустят дополнительный цех по розливу сгущенной продукции в дой-паках. Обслуживать сырьевую зону будет новое сервисное предприятие при комбинате – полный спектр услуг для сельхозорганизаций. Уже создано 60 новых рабочих мест.

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