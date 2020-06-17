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Сгущенку Рогачевского молочноконсервного комбината теперь поставляют в ОАЭ
Источник материала: ОНТ
Легендарная белорусская сгущенка теперь и на Ближнем Востоке. Рогачевский молочноконсервный комбинат начал поставлять свою продукцию в Дубай – крупнейший регион Объединенных Арабских Эмиратов. Эпидситуация в мире практически не сказалась на работе предприятия. Не нарушен ни один зарубежный контракт.
Узнать подробный рецепт этого популярного молочного продукта, пожалуй, невозможно. Это большая тайна. Ведь уникальный насыщенный вкус и есть визитная карточка белорусского бренда. На этом участке сгущенное молоко изготавливают, разливают и упаковывают. 350 тысяч банок в сутки. Из такого количества одновременно формируют 36 партий.
Работают в две смены. Итальянская линия способна перерабатывать колоссальные объемы сырья. Одного молока заводу в сутки требуется как минимум четыреста тонн. И это один большой механизм, связывающий весь район – от фермы до приемного пункта на комбинате.
Более 80% продукции комбинат отправляет на экспорт. Не только в страны СНГ, но и дальнее зарубежье. Один из новых рынков – Объединенные Арабские Эмираты. По два контейнера общим весом 40 тонн теперь ежемесячно уходят в Дубай.
Эпидемиологическая ситуация в мире практически не сказалась на работе комбината. Не сорван ни один контракт, хотя опасения были. Продолжаются поставки в США и Израиль. Более того, на 30% увеличились продажи сгущенного молока в Россию. Продолжается диверсификация – вслед за Эмиратами белорусским продуктом заинтересовались и в других государствах Ближнего Востока.
Молочноконсервный завод выпускает более 80 видов продукции. С начала года здесь выросли не только объемы производства, но и выручка на одного работающего сотрудника. Впереди – очередная модернизация. К сентябрю запустят дополнительный цех по розливу сгущенной продукции в дой-паках. Обслуживать сырьевую зону будет новое сервисное предприятие при комбинате – полный спектр услуг для сельхозорганизаций. Уже создано 60 новых рабочих мест.
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Легендарная белорусская сгущенка теперь и на Ближнем Востоке. Рогачевский молочноконсервный комбинат начал поставлять свою продукцию в Дубай – крупнейший...
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