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«Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля
17.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля, сообщил сегодня журналистам министр культуры Юрий Бондарь, передает корреспондент
«XXIX Международный фестиваль искусств
Министр отметил, что праздник искусства и дружбы «Славянский базар в Витебске» — ровесник суверенной независимой Беларуси. «За эти годы он стал визитной карточкой нашей страны, жемчужиной международного фестивального движения и своеобразным культурным брендом Беларуси. Напомню, лозунг фестиваля «Через искусство — к миру и взаимопониманию» — это жизнеутверждающая идея, которая заложена в концепцию «Славянского базара» в год его основания и сегодня является весьма актуальной и современной. Фестиваль ярко и самобытно пропагандирует современную и традиционную культуру Беларуси на международном уровне, успешно выполняя важную миссию сохранения единого творческого пространства славянских народов», — сказал он.
Юрий Бондарь добавил, что за прошедшие годы география фестиваля охватила пять континентов и 75 стран. «На фестивале побывали десятки тысяч лучших представителей славянской и мировой культуры», — подчеркнул министр.
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XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля, сообщил сегодня журналистам министр культуры Юрий Бондарь, передает...
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