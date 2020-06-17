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Девушка оставила картошку на три месяца, и та чуть не захватила ее квартиру

17.06.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девушка Донна родом из французского города Кан на три месяца уехала из своей квартиры в городе Л’Эгль. Однако она забыла, что оставила в доме не только вещи, но и пакет картофеля, и результат оказался неожиданным, пишет medialeaks со ссылкой на французское издание Actu.

Когда Донна вернулась обратно после трехмесячного отсутствия, она обнаружила у себя на кухне гигантские розовые ростки, захватившие часть стены. По словам девушки, увиденное чуть не довело ее до сердечного приступа:

- Я удивилась, когда увидела что-то странное в нижней части моей кухни. Надо сказать, что в комнате было темно и поначалу я не могла разобрать, что это было, — рассказала девушка. — Когда я включила свет и увидела ростки, лезущие из мешка с картофелем, то рассмеялась…


Своей находкой Донна поделилась в твиттере и за пять дней с момента публикации (12 июня) успела собрать более 187 тысяч лайков.

Обратите внимание, как ростки пробились через стыки. Интересно, что бы было, если бы девушка задержалась еще на пару месяцев?


 
 
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