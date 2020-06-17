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«Храм-памятник в честь Всех Святых он назвал логическим завершением «Бессмертного полка»

17.06.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе «В обстановке мира».

Отец Фёдор Повный: «Если задуматься, то Христа распяли националисты»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Отец Фёдор, значение Храма-памятника Всех Святых для Беларуси, для мира и ваша такая важная акция по сбору земли: поделитесь этим великим, колоссальным опытом.

«Храм-памятник в честь Всех Святых он назвал логическим завершением «Бессмертного полка»

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
За 10 лет деятельности крипты Всехсвятского храма-памятника можно понять, какой огромный потенциал у исторической памяти. Это консолидация общества, примирение, патриотическое воспитание через личное восприятие истории. Почитание памяти предков помогает нам осознать себя как частицу огромного, в перспективе прошлых и будущих веков, народа. Народа, прошедшего через войны и выжившего. Народа, вносившего вклад в Победу. Мы никогда не были предателями и никогда не сдавались. А ещё храм-памятник формирует новую культуру памяти, которая основывается на тысячелетней православной мировоззренческой составляющей – бессмертию души и воскресения на молитве о душах павших. То есть храм-памятник вносит духовный аспект в культуру памяти. Для мира крипта храма-памятника является лучшим свидетелем о трагизме и жестокости войн. Наш скромный и небольшой по размеру музей памяти, располагая в хронологии войны, которые прошли по нашей территории туда и обратно за тысячу лет, даёт отчетливо понять, насколько белорусы мирный и терпеливый народ. Ни одну из этих многочисленных войн мы не развязывали. В целом же, храм-памятник свидетельствует миру, что церковь – не пережиток прошлого, что она может предлагать новые общественные созидательные форматы.

О значении акции по сбору земли с мест захоронений могу сказать, что мне было интересно прочитать у одного светского российского автора – я запомнил эти слова. Так вот Храм-памятник в честь Всех Святых он назвал: «Логическим завершением «Бессмертного полка». Народного крестного хода, который пришел и внёс в православный храм всех семейных святых, увеличив тем самым бессмертное небесное воинство ещё на 25 миллионов чистых душ перед новой битвой со злом».

Таково восприятие этого события людьми, и на мой взгляд, оно достаточно правильное. Меняется формат памяти, как было сказано, который был основан на живых свидетелях войны. И ими сейчас предстают павшие души, которые бессмертны. За каждой капсулой в крипте не просто непреложные факты гибели людей, не просто числа и события, которыми начинают манипулировать в своих целях многие, но тысячи людей, и именно этот факт не даст никогда опорочить народ, исказить его историю.

Также в программе эксперты обсудили:

– как защитить память и правду о ВОВ?

– почему память о настоящих героях 40-ых так нужна сегодня?

– как фальсификации о ВОВ становятся политикой

Смотрите 17 июня в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Федор Повный, Игорь Марзалюк

 
Теги: Минск
 
 
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В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли...
 
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