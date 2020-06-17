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В Минске проходит учебно-тренировочный кэмп женской сборной по баскетболу

17.06.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женская сборная по баскетболу открывает двери перед перспективной молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит учебно-тренировочный кэмп женской сборной по баскетболу

Национальная команда давно нуждается в новых талантах, именно по этой причине с 12 по 29 июня на столичной базе «Олимпик Арена» проходит учебно-тренировочный сбор. Куда главный тренер нацкоманды Наталья Трофимова пригласила 15 девушек, самые юные – 17-летние Яна Захаревич и Полина Катлинская.

В Минске проходит учебно-тренировочный кэмп женской сборной по баскетболу

Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:
Прежде всего своей молодостью, своим задором, своей отдачей в игре. Делали акцент на игроков 4, 5-го номера. Амплуа наших больших, т.к. у нас с этим проблемы немножко, поэтому больше игроков этого амплуа пригласили. Надеемся, что мы не зря их пригласили.

Из-за определенных обстоятельств баскетбольный сезон 2019 – 2020 был завершен досрочно, белоруски успели провести только один квалификационный поединок к Евро – 2021 против сборной Великобритании, и победили. Впереди наших девчат ожидают еще три матча, победитель проходит напрямую, так же на континентальном форуме сыграют шесть лучших команд, занявшие вторые места.

Люди в материале: Яна Захаревич, Полина Катлинская, Наталья Трофимова

 
 
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Новости Беларуси. Женская сборная по баскетболу открывает двери перед перспективной молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальная...
 
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