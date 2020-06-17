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В Минске проходит учебно-тренировочный кэмп женской сборной по баскетболу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женская сборная по баскетболу открывает двери перед перспективной молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальная команда давно нуждается в новых талантах, именно по этой причине с 12 по 29 июня на столичной базе «Олимпик Арена» проходит учебно-тренировочный сбор. Куда главный тренер нацкоманды Наталья Трофимова пригласила 15 девушек, самые юные – 17-летние Яна Захаревич и Полина Катлинская.
Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:
Из-за определенных обстоятельств баскетбольный сезон 2019 – 2020 был завершен досрочно, белоруски успели провести только один квалификационный поединок к Евро – 2021 против сборной Великобритании, и победили. Впереди наших девчат ожидают еще три матча, победитель проходит напрямую, так же на континентальном форуме сыграют шесть лучших команд, занявшие вторые места.
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Новости Беларуси. Женская сборная по баскетболу открывает двери перед перспективной молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальная...
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