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Помните фото Ипполита в «Иронии судьбы»? Эта маленькая деталь фильма скрывает грустную историю

17.06.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» уже давно стал классикой. Эта кинокартина любима многими поколениями и до сих пор в канун Нового года собирает у экранов тысячи зрителей. Однако мало кто замечал одну маленькую деталь в этом фильме, которая скрывает грустную историю.

Помните тот момент в «Иронии судьбы», когда Лукашин захотел убрать фотографию Ипполита, потому что у Жени складывалось впечатление, что в комнате три человека, а не два? После небольшого спора Лукашин выбросил снимок в окно. И вот зритель видит, как фото Ипполита мягко опустилось на снег. Но когда Надя вышла на улицу и подняла снимок, внимательные люди узнали на нём… Олега Басилашвили.

Помните фото Ипполита в «Иронии судьбы»? Эта маленькая деталь фильма скрывает грустную историю
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 

Сначала именно Басилашвили был утверждён на роль Ипполита. Актёр прекрасно вжился в образ персонажа и было отснято несколько сцен. Но 6 марта 1975 года внезапно умер близкий друг артиста – Ефим Копелян. Всего его роли в Большом драматическом театре были переданы Олегу Басилашвили. Актёр не мог отказать, поэтому решил прекратить съёмки в «Иронии судьбы».

Помните фото Ипполита в «Иронии судьбы»? Эта маленькая деталь фильма скрывает грустную историю
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 

Вскоре на роль Ипполита был приглашён Юрий Яковлев. Он благополучно вписался в коллектив и замечательно смог воплотить на экране жениха Нади.

Что касается снимка Басилашвили, то здесь может быть два варианта, почему так произошло. Первый – просто киноляп. Второй – режиссёр специально оставил это фото в память о том, как Басилашвили едва не сыграл Ипполита.

Кстати, ранее мы рассказывали об интересной детали в фильме «Служебный роман».

У картины в квартире Калугиной есть целая история – здесь подробнее.

Люди в материале: Олег Басилашвил, Юрий Яковлев, Ефим Копелян

 
 
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Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» уже давно стал классикой. Эта кинокартина любима многими поколениями и до сих пор в канун Нового года собирает у экранов...
 
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