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УЕФА официально объявил формат завершения сезона Лиги чемпионов

17.06.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня, 17 июня, состоялась онлайн-пресс-конференция с участием президента УЕФА Александера Чеферина.

На ней был официально объявлен формат завершения нынешнего сезона Лиги чемпионов.

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал будут сыграны в промежутке с 12 по 23 августа в Лиссабоне. Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из одного матча. Финал запланирован на 23 августа. 

На данный момент неизвестно, будут ли на эти игры допущены зрители.

Напомним, что в четвертьфинал Лиги чемпионов уже вышли «Аталанта», «РБ Лейпциг», «ПСЖ» и «Атлетико».

Оставшиеся четвертьфиналисты определятся в матчах «Манчестер Сити» — «Реал», «Ювентус» — «Лион», «Бавария» — «Челси» и «Барселона» — «Наполи». Эти игры будут сыграны 7–8 августа.
 
 
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Сегодня, 17 июня, состоялась онлайн-пресс-конференция с участием президента УЕФА Александера Чеферина.
 
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