«Нет денег даже вернуться домой». Белорусы стали в 3 раза чаще жаловаться на иностранных нанимателей

Источник материала: Tut.by

Из-за пандемии COVID-19 этой весной многие страны закрывали свои границы и приостанавливали работу компаний, а также малого и среднего бизнеса. В связи с этим в особо уязвимом положении оказались белорусы, работающие за границей. В Программе «Ла Страда», которая занимается вопросами безопасной миграции и противодействия торговле людьми, констатируют, что в этот период количество обращений, связанных с нарушениями со стороны иностранных нанимателей, выросло в 3 раза. Чаще всего белорусы жаловались на работодателей из Польши.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам руководителя Программы «Ла Страда» Елены Нестерук, около 80% обращений на «горячую линию» сейчас приходит от белорусов, которые столкнулись с нарушениями трудовых прав со стороны иностранных нанимателей. В лидерах — Польша (59% обращений) и Литва (32%), но также были случаи, связанные с Чехией, Россией, Ливаном.

— Чтобы остаться на плаву, наниматели ищут разные способы справиться с экономическими и финансовыми последствиями, но не всегда справедливыми средствами. Всплеск обращений, связанных с нарушением трудовых прав работников, как мы видим, фиксируют и трудовые инспекции во многих странах, — комментирует Елена Нестерук. — Наши клиенты сталкиваются с давлением и шантажом со стороны работодателей, которые требуют, чтобы работники расторгли трудовой договор якобы по своему желанию, грозя тем, что сотрудник не получит заработной платы за предыдущий период, пока не подпишет бумаги. Люди, которые соглашаются под давлением, так как им нечем платить за жилье, еду, и подписывают документы, могут оказаться в очень непростом положении, иногда критичном. Некоторые белорусы нам так и писали: зарплату не выплатили — нет денег даже вернуться домой.

Эксперт констатирует, что в особенно уязвимом положении оказались те, кто работает за границей на низкооплачиваемых должностях.

— Мы прекрасно понимаем, что ситуация с COVID-19 усложнила жизнь во многих сферах бизнеса, однако считаем, что работодатель не должен решать все возникшие проблемы за счет своих работников, — добавляет Елена Нестерук.

В Программе «Ла Страда» напоминают, что, несмотря на пандемию, работодатель не имеет права нарушать трудовое законодательство: не выплачивать зарплату, требовать увольнения, не имея на то законных оснований, оказывать давление на работника, чтобы расторгнуть договор или отправить его в неоплачиваемый отпуск, и так далее.

В случае возникновения конфликтной ситуации с иностранным работодателем можно обратиться на «горячую линию» «Ла Страда» по телефонам 7113 или + 375 (17) 378 52 79 (по этому номеру принимаются звонки из-за границы). На «горячей линии» работают профессиональные юристы, которые могут помочь в том числе составить обращение в трудовые инспекции и органы прокуратуры Польши, России, Литвы. Пообщаться со специалистами также можно через мессенджеры Viber и Telegram и онлайн-чат на сайте www.lastrada.by.