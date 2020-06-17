Этой ночью на Аэродромной откроют половину нового путепровода. Это часть «клеверной» развязки

Источник материала: Tut.by

Сегодня ночью на улице Аэродромной в Минске откроют для движения одну половину нового путепровода. Это сооружение — часть развязки типа клеверный лист: на ней будут велодорожки, подземные пешеходные переходы, а внизу — новая улица.





В Октябрьском районе столицы строят новую магистраль, которая соединит улицы Жуковского и Казинца — это основная дорога, которая пройдет через жилой комплекс «Минск Мир».

В ее состав вошла развязка клеверный лист на улице Аэродромной. Этот тип развязки быстро разгружает перекрестки на магистралях, так как на нем нет светофоров и движение транспорта облегчено.





Как возводился путепровод водители, едущие по улице видеть не могли: автомобили двигались в объезд, параллельно новому сооружению, а сама стройка была скрыта от глаз забором из металлопрофиля.





— Стройку на этом объекте мы практически завершили. 15 июня испытали прочность конструкции с помощью шести самосвалов, масса каждого — 33 тонны. В эти дни снимем ограждение, наведем порядок на путепроводе и ночью с 17 на 18 июня пустим движение транспорта по одной его стороне, — рассказал AUTO.TUT.BY Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой» — организации-заказчика.





На участке, по которому будут ездить машины уже уложили верхний слой асфальта, сделали тротуар, установили барьерные ограждения, есть там и велодорожка. Завершены монолитные работы в подземном пешеходных переходе, скоро там приступят к отделке.





— На второй половине путепровода мы заканчиваем делать защитные бетонные слои, потом уложим два слоя асфальтобетона. После — нанесем разметку и в начале июля полностью откроем движение по всему путепроводу.





Под путепроводом появится новая улица: с одной стороны ее соединят с улицей Жуковского, с другой будет новый проспект Мира. Правда, по новому проспекту выехать пока никуда не получится — еще ведется строительство жилого комплекса и третьей линии метро, и он будет заканчиваться тупиком.